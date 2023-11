Verlies tegen Feyenoord is druppel voor meegereisde AZ-fans: ‘Jansen, rot op!’

Zondag, 12 november 2023 om 22:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

Een opmerkelijk tafereel kort na de topper tussen Feyenoord en AZ (1-0) van zondag. De meegereisde aanhang uit Alkmaar scandeerde vanuit het uitvak in De Kuip namelijk enkele keren 'Jansen, rot op', om aan te geven dat ze niet tevreden zijn over het functioneren van trainer Pascal Jansen.

De harde woorden richting Jansen waren te horen toen de AZ-spelers na het laatste fluitsignaal richting het uitvak waren gelopen om de meegereisde supporters te bedanken voor hun steun. AZ verloor van Feyenoord omdat de fraaie 1-0 van Quinten Timber in de eerste helft niet meer kon worden weggepoetst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door de nederlaag in Rotterdam is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot tien punten. AZ moet nog het het gestaakte duel met NEC afmaken, maar dat betreft slechts nog een paar minuten. De thuiswedstrijd werd enkele weken geleden definitief gestaakt vanwege het in elkaar zakken van Bas Dost. De tussenstand was toen 1-2, in het voordeel van de Nijmegenaren.

AZ begon voortvarend aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie en bleef lang in het spoor van PSV en Feyenoord. De laatste weken zit de klad er echter in bij de Alkmaarders. In de Conference League werd tweemaal verloren van Aston Villa (1-4 en 2-1) en tegen Excelsior werd in blessuretijd een 0-1 voorsprong weggegeven. Een week later was Rotterdam AZ dus opnieuw niet gunstig gezind en ging het uitduel met Feyenoord met 1-0 verloren.

AZ-fans niet blij

De aanhang van AZ begint inmiddels ook te morren, met name op X. Jansen wordt voornamelijk verweten dat hij zijn ploeg te verdedigend laat spelen. "Twee verdedigers inbrengen bij 1-0 achter. Pascal Jansen, voor u", foetert een gebruiker. Een andere twitteraar is ook niet mals voor Jansen. "Ik mag toch hopen dat serieuze clubs Pascal Jansen overslaan. Speelt, net als vorig jaar wanneer het punten aantal redelijk gelijk is, alleen maar om de schade te beperken."

Jansen zelf is tevreden over zijn verdediging tegen Feyenoord en kraakt vooral kritische noten over de AZ-voorhoede. "We weten allemaal dat Pavlidis hartstikke gevaarlijk kan zijn. Maar het betekent ook dat het niet alleen van hem af moet komen. Ook Sadiq, ook Van Bommel, ook Poku, ook Van Brederode. Dat zijn jongens die natuurlijk ook meer moeten brengen."

"Zodat de tegenstander rekening moet houden met meer mensen en Pavlidis op zijn beurt daar weer van kan profiteren. Maar we zien ook allemaal wat er in de laatste lijn staat bij Feyenoord. Dat zijn jongens die rijp zijn en die vandaag overeind bleven tegen onze aanvallers", wordt Jansen na afloop geciteerd door Voetbal International.