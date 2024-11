Verhuurde Feyenoorder kreeg plotseling haatberichten: ‘Ik heb er schijt aan, hoor’

Feyenoorder Mimeirhel Benita (20) is bezig aan een uitstekend seizoen op huurbasis bij Heracles Almelo. Toch kreeg de rechtsback uit Spijkenisse onlangs te maken met haatberichten, nadat hij op knullige wijze een eigen doelpunt maakte in de derby tegen FC Twente (5-0 nederlaag).

Benita was onlangs het lachertje, toen hij de bal onder halve druk van Twente achter zijn eigen doelman schoot. Daarmee luidde hij een grote nederlaag van de Almeloërs in. Online kreeg Benita vervolgens vervelende reacties en berichten

“Ik kreeg er wel wat van mee, maar ik heb er echt schijt aan, hoor”, begint Benita zijn verhaal in gesprek met Voetbal International. “De meeste mensen die reageren op social media kunnen zelf waarschijnlijk niet eens voetballen. Het is vaak anoniem, nul volgers. Moet ik me dan druk maken over wat meneer ABC123 ervan vindt?”

Benita maakt zich niet druk over online haters. “Als het goed gaat, hoor je die mensen niet. Gaat het fout, dan staan ze vooraan om te zeggen dat je er niks van kan. Ik heb er geen moeite mee. Je mag zeggen wat je wil, maar het boeit mij niet.”

Benita ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast. Hij droomt ervan om belangrijk te worden in het rood-wit van zijn jeugdliefde. “Het is mijn ultieme doel om terug te keren bij Feyenoord en weer in De Kuip te spelen. Maar nu eerst een heel seizoen spelen bij Heracles en me verder ontwikkelen.”

Tot dusver speelde Benita zes officiële wedstrijden namens Feyenoord. In het eerste elftal van Heracles staat de teller al op dertien optredens. Benita is een vaste basisspeler en stond tijdens ieder Eredivisie-duel aan de aftrap.

Vorig seizoen had Benita het een stuk zwaarder op huurbasis bij Excelsior. Door een concurrentiestrijd met Siebe Horemans (nu FC Utrecht) begon hij het seizoen als reserve. Nadat de Belg vervolgens naar het centrum verschoof had Benita in de laatste tien wedstrijden van het seizoen wel een basisplaats.