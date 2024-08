Verenigde Staten ziet in ex-trainer van Weghorst beoogd nieuwe bondscoach

Pellegrino Matarazzo is de beoogd nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten. Zowel BILD als Kicker meldt dat de Amerikaan een aanbieding heeft ontvangen van de Amerikaanse voetbalbond USSF. Florian Plettenberg van Sky Sport bevestigt de nadrukkelijke interesse, maar ontkent dat er al een aanbieding is gedaan.

De Verenigde Staten is al een tijdje hard op zoek naar een nieuwe bondscoach na de dramatisch verlopen Copa América in eigen land. Team USA strandde al in de groepsfase van het toernooi dat in eigen land georganiseerd werd en dat kostte bondscoach Gregg Berhalter zijn baan.

Matarazzo (46) werd geboren in de Amerikaanse staat New Jersey en beschikt tevens over de Italiaanse nationaliteit. Matarazzo speelde een groot gedeelte van zijn spelersloopbaan in Duitsland, bij SV Wehen, Preußen Münster, Wattenscheid 09 en FC Nürnberg.

Na zijn spelersloopbaan bleef Matarazzo in Duitsland om aan zijn trainersloopbaan te bouwen. Hij begon bij Nürnberg, waar hij assistent-trainer en hoofdtrainer van het tweede elftal was. Ook had hij de leiding over de Onder 17 en Onder 19 van Nürnberg.

In 2017 vertrok hij naar TSG Hoffenheim, waar hij de Onder 17 onder zijn hoede nam. Na één seizoen maakte hij promotie en werd hij assistent-trainer bij het eerste van Hoffenheim. In 2019 kreeg hij de kans als hoofdtrainer in de Bundesliga, bij VfB Stuttgart, waar hij bijna drie jaar actief was. In februari 2023 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Hoffenheim, waar hij nog een jaar vastligt.

Matarazzo leidde Hoffenheim vorig seizoen, met onder meer Wout Weghorst in de gelederen, naar de zevende plaats. De oefenmeester ziet het bondscoachschap bij de Verenigde Staten zitten, zeker met het vooruitzicht dat dat land als één van de organiserende landen al geplaatst is voor dat toernooi. Matarazzo heeft Hoffenheim laten weten dat er interesse is en is daarna in gesprek gegaan met de USSF.

In april 2023 liet Matarazzo al weten open te staan om ooit aan de slag te gaan bij de VS. "We zullen zien waar deze baan me gaat brengen", vertelde hij tegenover ESPN na een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München. "Ik sta open voor veel dingen. Soms voelt het goed om een bepaald pad te kiezen. Momenteel ben ik blij om in de Bundesliga te zijn, maar op een gegeven moment wil ik iets terugdoen voor het voetbal in de Verenigde Staten."