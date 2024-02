Verdeeldheid onder Ajax-fans na uitfluiten Kenneth Taylor: ‘Kijk in de spiegel’

De AFCA Supportersclub, de supportersclub van Ajax, heeft het opgenomen voor Kenneth Taylor. Het jeugdproduct werd door de eigen fans flink uitgefloten nadat hij in minuut 65 gewisseld werd voor Ar'Jany Martha. Onbegrijpelijk, vindt de supportersclub.

"Kijk eens in de spiegel", begint de vereniging zijn betoog op Facebook. Het uitfluiten hoort niet, vinden ze. Ze beroepen zich op het gezonde verstand van de fans. "Als jij fouten maakt op je werk, word je dan uitgefloten door je collega’s? Vast niet."

Ajax wist de afgelopen vier wedstrijden niet te winnen. Er werd achtereenvolgend gelijkgespeeld tegen PSV (1-1), verloren van sc Heerenveen (3-2), geremiseerd tegen Bodø/Glimt (2-2) en afgelopen zondag kwam de ploeg van John van 't Schip dus niet voorbij NEC: 2-2.

"Ajax presteert en voetbalt niet zoals Ajax zou moeten presteren en voetballen", weet ook de supportersclub. "De resultaten vallen enorm tegen en uiteraard mogen we meer verwachten van de spelers op het veld."

Maar die slechte resultaten zijn geenszins reden om het te munten op een individuele speler. Het is een collectief falen, benadrukken zij. "Natuurlijk zijn we allemaal gefrustreerd over de resultaten. En zien we dat de ene speler beter speelt dan de andere, of negatief gezegd: nog sléchter dan een teamgenoot."

Hoewel Taylor niet in de beste vorm steekt, neemt de supportersclub afstand van het idee dat een individu er wordt uitgepikt. Dat hij uit de eigen jeugd komt, is daarbij volgens hen absoluut geen argument.

"Of ze nou zijn aangekocht of voortkomen uit de eigen jeugdopleiding, individuele Ajacieden fluit je niet uit. Daar wordt uiteindelijk niemand beter van. En zeker de elf spelers op het veld niet", besluit de supportersclub.

