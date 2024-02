Verbeek heeft geen goede herinneringen: ‘Vond het geen prettige persoonlijkheid’

Gertjan Verbeek heeft geen goede herinneringen aan Roy Makaay, zo vertelt eerstgenoemde aan Voetbalzone. De 61-jarige clubloze trainer werkte tussen 2008 en 2009 samen met Makaay, maar had geen klik met de spits. Verbeek gaat ook in op onder anderen Santiago Gimenez, Brian Brobbey, Graziano Pellè en Tom Broere. “Ik vond het geen prettige persoonlijkheid, maar dat zou hij misschien ook over mij zeggen, denk ik.”

Coen Dillen-index

De spitsen uit de traditionele top drie weten veel aandacht op zich te vestigen dit seizoen. Gimenez schoot deze campagne uit de startblokken en leek samen met Vangelis Pavlidis een serieuze bedreiging te vormen om het record van Coen Dillen aan diggelen te schieten. In het seizoen 1956/57 wist Dillen namens PSV maar liefst 43 goals te noteren.

De doelpuntenproductie van de Mexicaanse Feyenoorder stokte kort na de winterstop. Gimenez maakte zijn laatste goal op 14 januari in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2). Zijn doelpuntenproductie dit Eredivisie-seizoen blijft daardoor voorlopig haken op negentien treffers. Luuk de Jong staat momenteel op negentien goals, terwijl Brobbey inmiddels op veertien doelpunten staat. Vooral de spits van Ajax maakt grote indruk op Verbeek.

“Alleen al om het feit dat Brobbey een slecht spelend Ajax bij de hand neemt. Ook toen Maurice Steijn nog trainer was in Amsterdam vond ik hem al een openbaring, zeker als je het vergelijkt met de seizoenen hiervoor. Hij heeft echt veel stappen gezet, met name ook in het fysieke aspect”, begint Verbeek lovend over de 22-jarige aanvaller uit Amsterdam.

“Onder Steijn was hij al de enige die overeind bleef en die vorm heeft hij doorgezet. Ik vind het zo ontzettend knap hoe hij wekelijks de uitblinker is bij zo’n slecht Ajax.” Brobbey is vrijwel wekelijks belangrijk voor Ajax en is vaak ook van waarde in het aanvalsspel van de Amsterdammers als hij niet scoort.

Brian Brobbey neemt Ajax weer eens bij de hand.

Op plaats twee achter Brobbey kiest Verbeek voor De Jong. “Met zijn specifieke kwaliteiten past hij perfect bij dit PSV. De speelstijl die de trainer heeft geïmplementeerd past perfect bij hem. Hij hoeft niet veel te verdedigen omdat PSV zo snel de boel vast weet te zetten. Hij hoeft in fysiek opzicht minder te doen, zeker in de Eredivisie. Daardoor heeft hij de energie om elke wedstrijd beslissend te zijn. Het zijn ook vaak belangrijke doelpunten.”

Verbeek kiest Gimenez als zijn nummer drie. “Ja, dan blijft Gimenez over. Hij had een geweldige seizoenstart, maar op dit moment heeft hij een behoorlijke vormdip. Hij loopt heel erg te zoeken naar de bevrijdende goal, maar daardoor betekent hij te weinig voor Feyenoord. Hij is te veel op zoek naar eeuwige roem en goals zodat hij zijn vertrouwen terugkrijgt, maar dat gaat ten koste van zijn spel. Op dit moment is hij zeker mijn derde keus”, besluit de clubloze trainer zijn oordeel over de drie spitsen.

Pellè

In zijn trainerscarrière heeft de in Deventer geboren oefenmeester met veel spitsen gewerkt. Onder anderen Afonso Alves en Jozy Altidore werden gevreesde aanvalsleiders onder de leiding van Verbeek, maar niet met iedere spits was het feest. Tussen 2010 en 2013 stond de trainer wekelijks aan de zijlijn bij AZ. Daar maakte hij naast Altidore ook Pellé mee.

In Rotterdam werd de Italiaan een absolute publiekslieveling, maar in Alkmaar was zijn dienstverband een stuk minder memorabel. “Met Pellè heb ik best veel ‘gevechten’ gehad. Een paar jaar daarna heeft hij een glansrijke periode gehad bij Feyenoord en Southampton, maar bij AZ heeft hij niet het maximale uit zijn kunnen gehaald, absoluut niet toen ik er trainer was. Hij was lang niet altijd basisspeler.” In drie jaar bij AZ stond Pellè desalniettemin 95 keer binnen de lijnen, waarin hij goed was voor 16 goals en 8 assists.

Makaay

Verbeek heeft daarnaast geen goede herinneringen overgehouden aan zijn samenwerking met Makaay. Laatstgenoemde keerde in 2007/08 terug op de Nederlandse velden na een Europese rondreis langs Tenerife, Deportivo La Coruña en Bayern München. De spits werd als grote vedette aangekondigd bij Feyenoord, maar die verwachtingen kon hij nooit helemaal waarmaken.

Wel wist Makaay een grote stempel te drukken op de bekerwinst van Feyenoord in zijn debuutseizoen. De goalgetter van weleer noteerde in vijf wedstrijden zeven treffers. Verbeek werd in het seizoen 2008/09 aangesteld als hoofdtrainer van de Rotterdammers. Het boterde alleen niet tussen de trainer en das Phantom.

Makaay kwam geblesseerd terug bij Feyenoord nadat hij met het Nederlands elftal actief was geweest op de Olympische Spelen in de zomer van 2008. “Aan Makaay heb ik gewoon geen prettige herinneringen”, zegt Verbeek. “Hij was één van de oudgedienden in mijn selectie, maar kon het totaal niet meer brengen dat seizoen. Hij kwam geblesseerd terug en had ook moeite om de motivatie op te brengen om twee keer per dag te trainen. Dat was gewoon niet aan hem besteed.”

Ook Boere is geen spits waar Verbeek warme herinneringen aan over heeft gehouden. “Tom was gewoon niet goed genoeg voor de Eredivisie. Hij werkte keihard, maar hij lag ontzettend met zichzelf in de knoop. Als hij een kans miste, was hij heel boos op zichzelf. Ik vond het ook geen prettige persoonlijkheid, maar dat zou hij misschien ook over mij zeggen, denk ik”, aldus de trainer.

Na een fantastisch seizoen bij TOP Oss waarin de spits 33 goals maakte in 38 wedstrijden klopten meerdere Eredivisie-ploegen op de deur in Oss. Uiteindelijk viel de keuze op FC Twente, maar in het oosten kwam de Bredanaar niet uit de verf. Verbeek werd nog voor het einde van het seizoen 2017/18 ontslagen. Boere degradeerde vervolgens met Twente naar de Keuken Kampioen Divisie. Tegenwoordig is de spits weer ‘thuis’ bij NAC Breda.

