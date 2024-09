Feyenoord heeft donderdagavond een flink pak slaag gekregen, zo concluderen de Nederlandse kranten een ochtend later na de 0-4 nederlaag in het Champions League-duel met Bayer Leverkusen. De eindstand was al bij rust bereikt. Het was voor de Rotterdammers een evenaring van de grootste thuisnederlaag in Europa (Manchester City 0-4, in 2017).

“Schaamrood op de kaken”, kopt journalist Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad na de afgetekende nederlaag van Feyenoord. Volgens de clubwatcher was de Stadionclub een speelbal in het miljoenenbal dat de Champions League heet.

“Feyenoord lijkt in recordtempo weer afgegleden naar de club van drie jaar geleden voor de komst van trainer Arne Slot”, schrijft Gouka. “In plaats van domineren is het reageren geworden en tegen Bayer Leverkusen ook nog eens met regelmaat te laat.”

Meerdere spelers zakten door het ijs. Zo leed Ramiz Zerroukki al na vijf minuten cruciaal balverlies bij de openingstreffer van Leverkusen en mocht de grabbelende Timon Wellenreuther zich de 0-4 aanrekenen.

Gouka verbaasde zich vooral over de nieuwe rechtsback van Feyenoord. “Wie aankoop Jordan Lotomba zag terugsjokken vlak voor Florian Wirtz de 0-3 achter Wellenreuther schoot, moet zich hebben afgevraagd wanneer het voor het laatst was dat een speler van Feyenoord dat trage tempo hanteerde na de omschakeling van balbezit naar balverlies.”

De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan zag ook een groot contrast tussen het Feyenoord onder de vertrokken Arne Slot en de nieuwe trainer Brian Priske. “Van de hemel naar de hel. Zo voelde het op de eerste Champions League-avond van Feyenoord na het tijdperk Arne Slot. Goed, zo mooi als de afgelopen jaren kon het na de verkoop van enkele topspelers (aanvoerder Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer) niet worden. Dat begreep iedereen wel. Maar dat het verval zó groot is doet pijn.”

Van der Kraan constateerde eveneens dat Feyenoord niet werd geholpen door Zerrouki, die tegen Sparta een rode kaart kreeg en tegen Leverkusen de ondergang inleidde met knullig balverlies. “Het is de vraag of de Algerijnse international tegen Leverkusen ook zijn basisplaats heeft verspeeld. De Zuid-Koreaanse debutant Hwang maakte wel een aardige indruk. Hij liet zien dat hij ervaring heeft en durfde zich te tonen, maar Hwang moet zich als een kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld.”

Feyenoord werd niet liefdevol afgedroogd, maar hardhandig afgeschrobd”, kopt Bart Vlietstra in de Volkskrant. Hij zag ook een ‘gruwelijk groot’ verschil tussen beide ploegen en noemde de einduitslag, 0-4 die al bij de rust was bereikt, misschien nog wel de grootste meevaller.