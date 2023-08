Verbazing om zelfkritische Mats Wieffer: ‘Dat interview leek wel zelfkastijding’

Zondag, 20 augustus 2023 om 09:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:22

Mario Been vindt dat Mats Wieffer te hard voor zichzelf is. De middenvelder van Feyenoord liet vorige week na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard bij ESPN weten niet tevreden te zijn over zijn eigen spel. Door de komst van Ramiz Zerrouki moet Wieffer het op een iets andere positie op het middenveld laten zien, maar daar moet hij nog aan wennen, gaf hij zelf aan. Volgens Been had het interview wat weg van ‘zelfkastijding’.

Afgelopen seizoen stond Wieffer vaak op de nummer 6-positie, maar die plek wordt sinds dit seizoen meer ingevuld door Zerrouki. Daardoor krijgt Wieffer een meer aanvallende rol, maar zowel tegen PSV (0-1 verlies, in de Johan Cruijff Schaal) als tegen Fortuna moest de middenvelder daar nog flink aan wennen. "Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was", zei hij vorige week zondag voor de camera van ESPN. "Ik ben een beetje zoekende nog."

Zelfkritische Mats Wieffer nog zoekende in nieuwe rol ?? “Het loopt niet, ik val over de bal heen… Ik weet niet waar het aan ligt” ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023

"Persoonlijk speel ik iets anders dan vorig jaar", vervolgde de rechtspoot. "Daar moet ik heel erg aan wennen. Op het laatst (tegen Fortuna, red.) speelde ik weer iets meer op 6, dat bevalt me wat beter. Maar dat zijn geen excuses. Ik weet het niet, het loopt gewoon niet, ik val over de bal heen... Dat soort dingetjes. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is de afgelopen anderhalve wedstrijd niet goed genoeg. Ik handel gewoon te traag, dus er is persoonlijk ook nog werk aan de winkel."

“Dit is hoe ik Mats ken”, zegt Been tegenover de NOS. “Oprecht. Eerlijk. Een strebertje. Bij Excelsior was dat ook al zo. In Nederland hebben wij problemen met mensen zonder zelfkritiek, maar dit sloeg wel door. Het leek wel zelfkastijding.” Been, tegenwoordig analist bij ESPN, vindt niet dat Wieffer aan zichzelf moet twijfelen. “Zo slecht was het tegen Fortuna niet, maar hij geeft een interview alsof hij niet kan voetballen. Dat is helemaal niet waar. Hij heeft gewoon twee wedstrijden een mindere fase. Dat kan toch?”

Volgens Been hebben de mindere wedstrijden van Wieffer te maken met ‘jeugdigheid en onervarenheid’. “Ik zou er niet te zwaar aan tillen, maar door dit interview wordt het wel een issue voor de buitenwereld. Hij legt zichzelf te veel druk op en wil het team op sleeptouw nemen. Ik vind het wel goed dat Arne Slot hem erop heeft aangesproken. Ik zou hem tegen Sparta weer op 6 zetten. Dat is zijn beste positie. Hij moet even terug naar de 'basis' en het spel simpel houden. Dan is hij een van de beste middenvelders van Nederland."

Reactie Slot

"Ik heb het er met hem over gehad", zei trainer Slot vrijdag op de persconferentie voor het duel met Sparta Rotterdam. "Als je zelf in zo'n extreme mate gaat onderkennen dat je niet goed hebt gespeeld, dan verwacht ik de komende wedstrijden dat niemand jou nog goed vindt. Elk balverlies zal worden uitvergroot. Ik vind het hartstikke goed dat een speler zelfkritisch is, maar je moet daar wel de juiste nuance in vinden om te voorkomen dat het sentiment is dat hij uit vorm is. Dat is best knap na anderhalve wedstrijd.”