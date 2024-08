Verbannen Sterling kan Chelsea verlaten voor topclub uit de Premier League

Raheem Sterling wordt vlak voor het sluiten van de Engelse transferwindow nog een uitweg geboden. De bij Chelsea uit de gratie geraakte vleugelaanvaller staat mogelijk voor een transfer naar Arsenal, zo meldt The Athletic.

Sterling heeft onder de nieuwe manager Enzo Maresca geen uitzicht meer op speeltijd en behoort al enkele weken niet meer tot de wedstrijdselectie.

Sterling is zijn rugnummer 7 inmiddels al kwijtgeraakt aan zomeraankoop Pedro Neto. Hij traint net als veel andere overbodige spelers niet meer mee met het eerste elftal. Nu de deadline van de zomerse transferwindow met rasse schreden nadert, wil Chelsea van de buitenspeler af.

De 82-voudig international ligt echter nog tot medio 2027 vast op Stamford Bridge en verdient een weeksalaris van liefst 350.000 euro.

Volgens journalist David Ornstein is Arsenal momenteel met Chelsea in gesprek om Sterling op huurbasis over te nemen. Mochten beide clubs het eens worden over een uitleenbeurt, dan lijkt ook een persoonlijk akkoord tussen de linksbuiten en the Gunners geen probleem te zijn.

Sterling kan met een transfer naar Arsenal opnieuw een Engelse topclub op zijn cv zetten. Eerder speelde hij al zeven seizoenen voor Manchester City en drie jaar voor Liverpool. Bij Chelsea staat Sterling sinds de zomer van 2022 onder contract.