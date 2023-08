Veerman laat zich niet verleiden tot nieuwe uitspraak over niveau Rangers

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 23:50 • Rian Rosendaal

Joey Veerman laat zich na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Rangers van dinsdagavond neit verleiden tot grote uitspraken. De PSV-middenvelder houdt zich op de vlakte als verslaggever Marcel Maijer opwerpt dat het een 'schande' zou zijn als de Eindhovenaren volgende week worden uitgeschakeld door de Schotse grootmacht. Vorig jaar ontstond commotie toen Veerman zei dat PSV onterecht uit de play-offs van de Champions League was gewipt door Rangers.

"Zou het een schande zijn om je niet te kwalificeren volgende week?", vraagt Maijer namens RTL7 in de catacomben aan Veerman. "Ja, ik heb wel vaker wat uitspraken gedaan. Laten we het daar maar niet over hebben", is het duidelijke antwoord van de PSV. Veerman verwijst daarmee naar een jaar geleden. Na het 2-2 gelijkspel in Glasgow verloor het elftal van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij in het Philips Stadion met 0-1 van Rangers, waardoor men was uitgeschakeld. Veerman kon zijn frustratie na afloop niet verbergen.

Grote teleurstelling na uitschakeling

"Zij hebben geen kans gecreëerd. Alleen die bal op de lat, maar verder. Het doet er verder allemaal niet toe. We hebben zelf niet gescoord en dat is niet goed. We hebben ook te weinig gecreëerd. Ik vind het in ieder geval niet terecht", zei Veerman in augustus 2022. Zijn uitspraken vielen slecht bij onder meer Wesley Sneijder. "Hij was vorige week nog vrij duidelijk dat PSV Rangers zou pakken, dan verwacht je dat hij zijn mouwen opstroopt en het laat zien. Je verwacht ook dat hij voor de camera komt en zegt: 'jongens, ik heb een dramatische wedstrijd gespeeld'. Maar dat hoor je hem niet een keer zeggen. Het ligt allemaal aan de anderen om hem heen. Als trainer zou ik hier niet blij mee zijn, dit kun je niet maken."

Kritiekpunt Veerman

Veerman zag PSV dinsdagavond tegen Rangers opnieuw dezelfde fouten maken. "Het is een beetje een repeterend verhaal dat we iedere keer een mannetje tekortkomen in de zestien. We hebben heel veel spelers die graag de bal willen hebben en misschien iets te weinig diepgang. Daar moeten we nog wel aan werken." Veerman zag Ibrahim Sangaré de fout ingaan bij de 1-0 van Rangers. "Dat doet hij niet expres. Maar misschien moeten we de ballen daar ook niet inspelen", zo geeft hij mee aan doelman Walter Benítez.