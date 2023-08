Veelbesproken scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz maakt opvallende carrièreswitch

Donderdag, 10 augustus 2023 om 10:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:34

Antonio Mateu Lahoz heeft een opvallende carrièreswitch gemaakt. De 46-jarige oud-scheidsrechter is vanaf komend seizoen te zien als analist op de Spaanse televisie. Lahoz, die op het laatste WK tussen het Nederlands elftal en Argentinië liefst achttien kaarten trok, werd eind vorig seizoen in Spanje gedwongen om te stoppen als scheidsrechter.

Lahoz liet onlangs naar verluidt een aanbieding om in Saudi-Arabië te gaan fluiten links liggen. De voormalig scheidsrechter gaat aan de slag als analist. Bij de Champions League-uitzendingen van de zender Movistar+ zal hij zijn licht laten schijnen over de arbitrale beslissingen die in het toernooi worden genomen. Woensdag 16 augustus maakt hij zijn debuut bij de UEFA Super Cup tussen Manchester City en Sevilla.

Mateu Lahoz heeft zijn laastste wedstrijd als scheidsrechter gefloten ????? De spelers van Mallorca en Rayo Vallecano vormden een erehaag voor de omstreden arbiter uit Spanje als afscheid! ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaRayoVallecano #Lahoz pic.twitter.com/NqNQkkbAJV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2023

Eind april kwam het nieuws naar buiten dat Lahoz van scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo te horen had gekregen dat hij zijn carrière moest beëindigen. De 46-jarige Lahoz zou vanwege zijn leeftijd aan de kant zijn geschoven, net als collega Carlos del Cerro Grande (47). Hij floot eind mei zijn laatste wedstrijd in LaLiga, waarna spelers van Real Mallorca en Rayo Vallecano een erehaag voor de geëmotioneerd arbiter vormden.

Tijdens het afgelopen WK in Qatar speelde Lahoz de hoofdrol tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen). Hij trok in die wedstrijd maar liefst achttien (!) gele kaarten. Na dat veelbesproken duel kreeg Lahoz geen wedstrijd meer toegewezen op het mondiale eindtoernooi.

Na het WK kwam hij ook op nationaal niveau in de schijnwerpers te staan. Lahoz eiste namelijk opnieuw een (negatieve) hoofdrol op tijdens het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-1). Barcelona ontving tien gele kaarten en een rode (voor Jordi Alba), Espanyol kreeg nog eens acht gele kaarten en een rode (Vinicius Souza). Zijn optreden werd na afloop fel bekritiseerd, onder meer door Barcelona-trainer Xavi.