Veel discussie over eerste Feyenoord-treffer Givairo Read: dít was de juiste beslissing

Feyenoord liet er in de beginfase geen gras over groeien en scoorde al snel tweemaal tegen Rijnsburgse Boys. Over de tweede treffer, de eerste in de hoofdmacht van Feyenoord voor de talentvolle back, was op sociale media veel te doen.

Santiago Gimenez opende al vroeg in de wedstrijd de rekening voor het elftal van Brian Priske, nadat hij een puike voorzet van Gijs Smal bij de eerste paal tegen de touwen volleerde.

Enkele minuten daarna volgde een tweede Rotterdamse treffer en ditmaal was Read de gelukkige. Op basis van het camerastandpunt dachten veel televisiekijkers dat er sprake was van buitenspel voor de jonge verdediger, maar dat beeld is vertekenend.

Wanneer de lijnen precies evenwijdig worden getrokken aan de zestienmeterlijn, blijkt dat de bovenste speler van Rijnsburgse Boys de buitenspelsituatie behoorlijk opheft.