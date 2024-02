V/d Vaart ziet in Van Nistelrooij Ajax-trainer; Vermeulen denkt aan CL-winnaar

Rafael van der Vaart ziet in Ruud van Nistelrooij een ideale opvolger van John van ‘t Schip, zo laat hij zondagavond weten tijdens de uitzending van Studio Voetbal van de NOS. Tegelijkertijd denkt Arno Vermeulen dat Thomas Tuchel, die na dit seizoen vertrekt bij Bayern München, de ideale trainer is voor Ajax.

“Het gaat eigenlijk ook niet om de trainer, maar het gaat om spelers”, begint Van der Vaart, die baalt van het optreden van Ajax en hardop denkt over een oplossing. “Die moet je eigenlijk allemaal verkopen. Er zijn gewoon twintig spelers waarvan je denkt: wat kan je ermee?”

“Wat ik dan hoor: Frank de Boer. Dat is de eerste van wie iedereen denkt: dat is top. Maar ik heb met mensen gesproken en het schijnt dat Van Nistelrooij echt een hele goede veldtrainer is. Dan maar een Van Nistelrooij voor de groep.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik wil dat bij Ajax een grote naam voor de groep staat. Ik heb Ron Jans horen vallen, maar nee. Een grote naam moet bij Ajax zitten. Ik heb gewoon mensen gesproken die echt zeggen dat Van Nistelrooij een goede veldtrainer is”, aldus Van der Vaart.

Arno Vermeulen wijst naar Thomas Tuchel

Vermeulen, eveneens aanwezig in de studio, zou graag een buitenlandse trainer zien bij Ajax: Tuchel. De coach maakte onlangs bekend Bayern München aan het einde van dit seizoen te verlaten en Vermeulen vindt dat hij naar Ajax moet.

“Tuchel heeft een enorme voorliefde voor Nederland. Hij ging altijd in de weekenden naar Amsterdam. Hij heeft alles gewonnen en ik vind hem interessant voor Ajax. Of het financieel gezien reëel is?”

“Maakt niet uit. Het is een kwestie van willen. Die man heeft zoveel geld verdiend in Londen en Parijs. Mijn gevoel zegt dat hij wel geïnteresseerd is in de trainersklus bij Ajax”, besluit Vermeulen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties