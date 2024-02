V/d Vaart schaamt zich voor Ajax en schrikt van speler: ‘Als je hem haalt...'

Rafael van der Vaart is geschrokken van het niveau van Anton Gaaei. De analyticus is totaal niet te spreken over het optreden van de rechtsback van Ajax in de duels tegen AZ en FK Bodø/Glimt en stelt in het programma Studio Voetbal van de NOS dat de Deen totaal niet geschikt is voor het niveau van Ajax.

“Gaaei... Kijk, ik heb in Denemarken gevoetbald, gewoond, geleefd en heel veel voetbal gekeken”, zo begint Van der Vaart. “Maar als je deze speler haalt... Hij kan het niveau gewoon niet aan. Ik vind het ook gewoon kunnen dat hij gewisseld wordt. Donderdag schaamde ik me ook voor Ajax tegen FK Bodø/Glimt trouwens.”

In de 35ste minuut verloor Gaaei na een hoekschop van Ajax op een zeer gevaarlijke plek de bal. Daardoor stormde AZ met drie-tegen-een naar het doel van Ajax. Kenneth Taylor kon de counter er met een sliding nog net uithalen en barstte in woede uit.

Van 't Schip had daarmee genoeg gezien en bracht Ahmetcan Kaplan binnen de lijnen. Devyne Rensch schoof daardoor van het centrum van de defensie naar de rechtsbackplek.

De eveneens aanwezige Ibrahim Afellay vindt het overigens niet kunnen dat Gaaei al zo vroeg naar de kant werd gehaald en wijst naar andere spelers. “Ik vind het wel makkelijk om Gaaei eruit te halen.”

“Hij had ook Sutalo kunnen wisselen. Van ‘t Schip stelde hem natuurlijk ook zelf op, en ik denk dat je hem op een gegeven moment tegen zichzelf in bescherming moet nemen.”

“Gaaei is al vaker eerder naar de kant gehaald. Dan denk ik: wacht dan tenminste tot aan de rust. Het zijn nog maar tien minuten. Maar Sutalo mag wel gewoon blijven staan, terwijl hij ook niet vrijuit ging bij de goals. En hij is een van je grootste aankopen”, aldus Afellay.

