V/d Vaart: ‘Absoluut de man van de wedstrijd bij PSV, hij was heer en meester!’

Joey Veerman heeft dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-1) een uitstekende indruk achtergelaten op Rafael van der Vaart. De analist van Ziggo Sport noemt de middenvelder van PSV 'absoluut de man van de wedstrijd'. "Elke pass was op maat", aldus Van der Vaart.

Ook de UEFA verkoos Veerman overigens tot man of the match. "Zeker de tweede helft was hij heel goed. Hij gaf ook de steekbal op Lozano waar de penalty uiteindelijk uitkwam." Luuk de Jong schoot van elf meter de 1-1 binnen.

"Veerman was heer en meester op het middenveld", vervolgt de enthousiaste Van der Vaart. "Ik vond dit zijn beste Champions League-wedstrijd tot nu toe. Ik heb zoveel slechte ballen gezien bij PSV, maar als hij aan de bal was dan was er altijd een bepaalde rust. Passes op maat, dat is goud waard voor een elftal!"

Veerman verscheen zelf kort na afloop voor de camera bij RTL. De middenvelder baalt ervan dat PSV niet heeft kunnen winnen. "Ik had dat niet onverdiend gevonden. Voor mijn gevoel hebben wij de grotere kansen gehad en kwamen we wat ongelukkig op 0-1 achter. Gelukkig kom je terug tot 1-1. We hebben een team dat zich terug kan knokken en dat zag je ook."

Donyell Malen bracht Dortmund met een knap doelpunt voor rust op voorsprong. "Volgens mij schiet Donyell hem uit een onmogelijke hoek raak, een mooie goal", zegt Veerman. "Ik denk dat wij in de eerste helft gewoon drie opgelegde kansen krijgen en op dit niveau moet je die maken."

PSV kwam via een zeer makkelijk gegeven penalty terug tot 1-1. Mats Hummels raakte eerst de bal en daarna pas Malik Tillman, maar de strafschop bleef staan. Veerman had zelf in het veld al het gevoel dat het niet terecht was. "Ik zag het van achteren gebeuren. Ik dacht ook dat hij hem terug zou draaien."

Veerman beseft dat PSV ditmaal geluk had met de VAR. "Laat ik maar niks zeggen over de VAR. Nu hebben we hem mee, voor ons is dat heel lekker. Maar de VAR is in het leven geroepen om de juiste beslissing te maken en dat vergeten ze nog wel eens te doen."

Op woensdag 13 maart volgt de return in Duitsland. "Dat zal nog niet zo makkelijk zijn, maar we gaan ons stinkende best doen. Het is geen slechte uitgangspositie."

