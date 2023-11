V/d Meijde ziet maar één Ajacied die wil winnen: ‘Maar bij Berghuis zie je...’

Maandag, 13 november 2023 om 23:41 • Mart van Mourik

Andy van der Meijde en Wesley Sneijder zijn niet onder de indruk van de vorm waarin Steven Berghuis verkeert, zo maakt het duo duidelijk tijdens het programma Veronica Offside. Sneijder zou er niet van opkijken als trainer John van ‘t Schip de aanvaller zou passeren, terwijl Van der Meijde suggereert dat Berghuis niet gemotiveerd is.

“Op dit moment is Brian Brobbey eigenlijk de enige in het team die er nog een beetje in gelooft en wil werken voor het team”, zo merkt Van der Meijde op tijdens de uitzending op maandagavond. “De rest loopt er maar beetje bij van: het zal allemaal wel.”

“Het ligt natuurlijk ook wel aan de kwaliteiten. Als je kijkt naar hoe Ajax wil opbouwen met een doorschuivende Rensch... dat had je normaal wel kunnen doen met goede spelers, maar die heb je niet. Dat positiespel ga je dus ook niet leren.”

“Hij is echt nog de enige die sleurt, sprint en een bal wil vasthouden”, vervolgt Van der Meijde. “Hij is alleen maar bezig met het winnen van die wedstrijd en daar moet de rest een voorbeeld aan nemen, maar dat wordt heel moeilijk.”

“Je ziet ook gewoon dat het positiespel niet werkt met deze spelers. Ze spelen elkaar allemaal op het verkeerde been, te laat of te hard aan. Het maakt niet uit wie je dan voor de groep zet, maar dat positiespel ga je niet kunnen spelen.” De oud-vleugelspits laat blijken dat hij bij onder meer Berghuis ziet dat de echte strijdlust ontbreekt.

“Iemand als Berghuis had eerst heel goede spelers om zich heen, maar speelt nu met spelers die niet weten wat ze aan het doen zijn. Dan denk je: ik kan er wel twee in schieten, maar we krijgen er drie om de oren”, aldus Van der Meijde, die bijval krijgt van Sneijder.

“Ik denk dat Van ‘t Schip hier wel veel van geleerd heeft. Wat hij dit weekend heeft gezien kan zomaar gevolgen hebben voor bepaalde spelers. Voor wie? Nou, voor een Berghuis bijvoorbeeld. Hij was een beetje geblesseerd aan zijn kuit, maar dat is geen excuus”, geeft ook Sneijder aan.