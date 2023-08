V/d Gijp mag onderwerp niet aansnijden: ‘Prima joh, het interesseert me niks'

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 07:37 • Laatste update: 07:39

René van der Gijp kreeg vorige week vrijdag in het programma Vandaag Inside geen kans het eerste doelpunt van Rangers tegen PSV in de play-offs van de Champions League te bespreken. Door de aanwezigheid van voormalig politicus Alexander Pechtold was er geen ruimte om het onderwerp ‘voetbal’ aan te snijden. In de podcast KieftJansenEgmondGijp legt Van der Gijp uit wat hij wilde zeggen.

Rangers profiteerde in de slotfase van de eerste helft tegen PSV van slordig balverlies van Ibrahim Sangaré, die in de problemen werd gebracht door doelman Walter Benítez. Abdallah Sima krulde de bal vervolgens prachtig in de rechterbovenhoek. Van der Gijp kreeg vrijdag niet de kans om het moment te bespreken bij Vandaag Inside. "Ik sta er heel anders in. Daar kom je in ons programma niet meer mee weg. Ik heb aangegeven dat ik het er even over wilde hebben, maar we gaan het over Alexander Pechtold hebben, nou, prima. Het interesseert me niks. Prima joh."

"Maar ik vind het geen fout van Sangaré”, geeft Van der Gijp in de podcast aan. “Wat hij met die bal ging doen, was het enige wat hij kon doen. Doordraaien om zich proberen vrij te spelen. Dat lukte hem niet. Ik denk dat Busquets zich in één keer vrijspeelt. Dat duurt een halve seconde. Frenkie de Jong ook. Maar hij kan dat niet, dus hij neemt hem aan. Op dat moment weet hij nog niet wat hij gaat doen. Dat bedenkt hij pas na de aanname. Dan ben je gewoon te laat. Dus het enige wat hij kon doen, dat deed hij. Dat ging mis.”

Van der Gijp begrijpt echter niet waarom Sangaré in de belangstelling staat van verschillende Europese topclubs. “Als wij namens Paris Saint-Germain op de tribune zouden zitten met interesse in Sangaré, zouden we na twee aannames zeggen: dat gaan we niet doen. Verratti is op die positie tien klassen beter dan Sangaré. Maar op de één of andere rare manier zijn clubs er toch in geïnteresseerd.”