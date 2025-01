Vandaag Inside smeekt gecancelde tafelgast om terug te keren: 'Ze bellen me plat'

Hans Kraay junior zat meer dan een decennium aan de tv-tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, maar werd twee jaar geleden gecanceld door laatstgenoemde. Nu willen de heren van Vandaag Inside Kraay junior dolgraag terug, zo onthult de oud-middenvelder in De Oranjewinter.

Kraay junior was een van de vaste gasten in de voetbaltalkshow die Genee, Van der Gijp en Derksen maakten tussen 2008 en 2021. “Ik heb een hele leuke tijd gehad, totdat ze een andere kant op gingen, met Vandaag Inside”, zegt Kraay junior donderdag aan tafel bij Hélène Hendriks.

Kraay junior neemt Derksen, die het besluit nam om niet verder te gaan met hem, niets kwalijk. "Achterbakse hondenkoppen ruik ik in onze jungle vanaf een kilometer, maar Johan Derksen is niet achterbaks geweest."

"Johan heeft twee jaar geleden gewoon tegen mij gezegd: 'Hans, je moet alleen mij de schuld geven. We gaan een ander programma maken en ik wil het maken zonder jou. René en Wilfred willen het maken met jou.'"

Het argument van Derksen was daarbij dat Vandaag Inside een talkshow zou worden over de gehele actualiteit, niet alleen voetbal. Daarin zouden vier gasten met een voetbalachtergrond niet gepast zijn. "Dat heb ik wel vervelend gevonden, want ik heb daar een hele fijne tijd gehad. Maar hij is daar eerlijk in geweest. René en Wilfred hebben daartegen geageerd.”

Inmiddels is de situatie heel anders. Vandaag Inside keert op maandag 20 januari terug op televisie. Vanaf dat moment krijgt Van der Gijp elke woensdag vrij. "René stopt op de woensdag." Kraay junior is gepolst om die leegte op te vullen. "Wilfred heeft mij de afgelopen twee weken een flink aantal keer gebeld. Hij zegt: 'Hansie, we willen je terug op de plek van René op woensdag.' René is vóór én Johan is er ook niet op tegen."

Kraay junior heeft het enorm naar zijn zin als verslaggever van ESPN. "ESPN heeft me een contract gegeven tot 2028, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb tegen Wilfred gezegd: 'Mijn ego voelt zich best wel gestreeld door het aanbod, alleen ik heb het dusdanig goed naar mijn zin bij ESPN dat ik het niet doe.'"

Direct daarna hing Van der Gijp aan de lijn. "'Hansie, kom op joh'", lacht Kraay junior. "Ik zeg: 'Nee, dat gaat niet iedere woensdag.' 'Dan doe je het om de woensdag, of één keer in de drie weken. Hansie, kom nou.' Ik vind het best lief, maar ik ga het niet doen. Ze snapten het wel. Het is goed zo."