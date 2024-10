Vandaag Inside pakt 'marionet' van de KNVB aan: 'Wat een gelul, het gaat gewoon om geld'

Dat de KNVB geen bezwaren heeft tegen de mogelijke organisatie van het WK in 2034 door Saudi-Arabië, stuit Johan Derksen ontzettend tegen de borst. De Snor heeft vooral erg veel moeite met de in zijn ogen hypocriete houding van secretaris-generaal Gijs de Jong van de voetbalbond.

De Jong kreeg tijdens het WK van 2022 in Qatar de vraag wat de KNVB zou doen als het WK in 2030 in Saudi-Arabië zou worden georganiseerd. ''In ieder geval niet daarop stemmen. Ik kan me niet voorstellen dat wij en die zes Europese bonden op dat toernooi aanwezig zijn.''

De secretaris-generaal van de KNVB liet deze week tegenover de Volkskrant een ander geluid horen. ''We hebben een goede les geleerd in Qatar. Als je de verbinding kwijtraakt, dan ben je weg. Dan krijg je alleen botsingen. Het kan best zijn dat ik word afgemaakt als pleitbezorger van Saudi-Arabië, maar de Arabieren zijn oprecht met dit WK bezig. Ook vanwege hun Visie 2030.''

Het WK in 2030 is inmiddels toegewezen aan Marokko, Portugal en Spanje. Het WK van vier jaar later zal zo goed als zeker worden georganiseerd door Saudi-Arabië. Op 11 december maakt de FIFA de organisator van dat eindtoernooi definitief wereldkundig.

''Gijs de Jong heeft een mening die haaks staat op de mening die hij altijd verkondigd heeft'', geeft Derksen zijn ongezouten mening in Vandaag Inside. ''Het is toch ook een marionet, Johan. Het is gewoon een marionet'', vult tafelgenoot René van der Gijp direct aan.

''Die man is toegesproken dat hij een andere houding moet aannemen'', analyseert Derksen verder. ''Want hij heeft gezegd dat er geen WK komt in Saudi-Arabië. Maar daar komt nu wél een WK, en daar krijgt de KNVB veel geld voor. De NOS, of wie dan ook de zendgemachtigde is, krijgt daar ook mee te maken. Dan zeggen ze tegen hem: 'Je kunt niet dit standpunt innemen, want dan kunnen we dadelijk niet meedoen.'''

''Maar nou zegt hij: 'Als ik in Qatar of Saudi-Arabië kom, dan kijk ik in de spiegel. Hoe zijn de verkiezingen hier verlopen.' Denk je nou dat iemand in Saudi-Arabië zich drukmaakt dat Wilders gewonnen heeft? Dat geloof je toch niet?'', is Derksen niet onder de indruk van het betoog van de KNVB-bestuurder. ''Dat is geen vergelijking, met homoseksuelen die gestraft worden daar.''

''Maar wat is dit nou voor gelul? Het gaat gewoon om geld'', doet ook presentator Wilfred Genee een duit in het zakje. ''Gijs de Jong is in Saudi-Arabië in de grootste limousines rondgereden en heeft in de duurste hotels gelegen.''