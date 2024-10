Wilfred Genee: 'Heb je die foto van Ten Hag gezien? Dit is echt de foto van het jaar!'

Het ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United kan ook bij Vandaag Inside niet onbesproken blijven. Wilfred Genee laat een opmerkelijke foto van Ten Hag zien die door de Daily Mail werd gemaakt. "Dit is de foto van het jaar", lacht Genee.

"Ik vind dit echt een prachtige foto", zegt de presentator van Vandaag Inside terwijl de afbeelding op de grote schermen in de talkshow worden getoond. "Daar zie je in die rode cirkel het kale bolletje van Erik ten Hag, die achter een stoel wegduikt, terwijl hij op weg is naar een privéjet."

"Dat is toch een geniale foto dit!", aldus Genee. "De foto van het jaar dit!"

René van der Gijp verbaast zich over het handelen van Ten Hag. "Wie gaat er dan ook zo achter een stoel wegduiken? Laa'gaan man!", zegt Van der Gijp op karakteristieke wijze. "Ga gewoon zitten man."

Johan Derksen voegt eraan toe: "Ontslagen worden bij Manchester United is een teken dat je een hele grote bonus krijgt."

De ontslagpremie van Ten Hag bedraagt volgens GOAL ongeveer twintig miljoen euro. "Zijn ego wordt natuurlijk gekrenkt, maar hij is wel miljoenen rijker", aldus Derksen.