Van Weghorst tot Karsdorp: dit zijn 25 van de meest opvallende Eredivisie-transfers van afgelopen zomer

Voor sommige voetballiefhebbers zijn de zomermaanden het deel van het jaar waar ze het meest naar uitkijken, want dat kan maar één ding betekenen: het is tijd voor transfers! En ook al was de afgelopen window niet enorm spectaculair, toch zijn er in de afgelopen twee maanden heel wat spelers van club gewisseld. Voetbalzone zet 25 van de meest opvallende transfers op een rij!

Door Jordi Tomasowa



2 september: Steven Bergwijn (van Ajax naar Ittihad Club)

Bergwijn leek deze zomer niet meer te vertrekken bij Ajax, maar op Deadline Day kwam een transfer naar Ittihad Club plots in een stroomversnelling. De aanvaller gaat in Saudi-Arabië een riant salaris verdienen, Ajax is van zijn grootverdiener verlost en kreeg bovendien een transfersom van 21 miljoen euro. Een win-win situatie voor iedereen zou je zeggen, echter slaagde Ajax er net niet op tijd in om zijn beoogde vervanger Kamaldeen Sulemana te registeren bij de FIFA.

2 september: Adama Nagalo (van FC Nordsjaelland naar PSV)

PSV was de afgelopen weken naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. De Eindhovenaren grepen meerdere keren mis, waarna in de persoon van Adama Nagalo alsnog de gewenste defensieve versterking werd ingelijfd. De 21-jarige Burkinees mag dan geen eerste keus van technisch directeur Earnest Stewart zijn geweest. Hij beschikt wel over de nodige potentie. Dit seizoen mag Nagalo zich bewijzen aan trainer Peter Bosz.

2 september: In-Beom Hwang (van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord)

Op Deadline Day maakte Feyenoord bekend dat het zich had versterkt met In-Beom Hwang. De international van Zuid-Korea werd het afgelopen seizoen bestempeld als beste speler in de Servische competitie en etaleerde een jaar eerder zijn klasse in Griekenland. Hwang is met acht miljoen euro de topaankoop van Feyenoord en kan op alle posities op het middenveld uit de voeten.

2 september: Terence Kongolo (van Fulham naar NAC Breda)

Ook NAC Breda wist zijn supporters op Deadline Day te verblijden met een nieuwe aanwinst. Het verraste door Terence Kongolo terug naar Nederland te halen. De inmiddels dertigjarige centrumverdediger brak in 2012 door bij Feyenoord, groeide uit tot international van Oranje en verdiende een transfer naar AS Monaco. NAC profiteerde begin deze maand van zijn transfervrije status en pikte hem gratis op.

31 augustus: Rick Karsdorp (van AS Roma naar PSV)

Ongetwijfeld een van de meest opvallende transfers van de afgelopen transferwindow was de overgang van Rick Karsdorp naar PSV. De ras-Feyenoorder tekende transfervrij in Eindhoven en heeft door het vertrek van Jordan Teze veel perspectief op een basisplaats. De aanvallende speelstijl van Bosz past Karsdorp met zijn drang naar voren als gegoten.

30 augustus: Silvano Vos (van Ajax naar AC Milan)

Alex Kroes sprak eerder deze week als technisch directeur van Ajax over een teleurstellende transferwindow en daar valt zeker wat voor te zeggen. Het bleek erg lastig om overbodige spelers definitief van de hand te doen. Silvano Vos werd wel verkocht, maar Ajax hoopte tevergeefs ‘dubbele cijfers’ voor het talent te krijgen. Kroes moest uiteindelijk genoegen nemen met drie miljoen euro. Vos vertrok door de achterdeur uit Amsterdam en mag zich nu bewijzen bij de Onder 23 van AC Milan.

29 augustus: Wout Weghorst (van Burnley naar Ajax)

Wout Weghorst flirtte bijna de gehele zomer met Ajax, maar zijn geduld werd vervolgens lang op de proef gesteld. De Amsterdammers moesten eerst verkopen om zich te kunnen versterken. Uiteindelijk pakte technisch directeur Kroes door. Weghorst kwam voor iets meer dan 2 miljoen euro over van Burnley. Het is de vraag of de 32-jarige spits zich kan schikken in een rol als wisselspeler achter Brian Brobbey, maar met het drukke programma dat Ajax na de interlandperiode staat te wachten, komt Weghorst ongetwijfeld aan veel speelminuten.

25 augustus: James Lawrence (transfervrij naar Almere City)

Als vriend van BN’er Monica Geuze stond James Lawrence deze zomer flink in de schijnwerpers. De elfvoudig international van Wales speelde de afgelopen seizoenen bij het Duitse 1. FC Nürnberg en was na zijn vertrek als transfervrije speler een interessante optie voor veel Eredivisie-clubs. De 32-jarige centrale verdediger sprak met NAC Breda en Willem II, maar vertrok eind augustus uiteindelijk naar Almere City. Reken maar dat Geuze haar vriend dit seizoen regelmatig aanmoedigt in het Yanmar Stadion.

14 augustus: Thomas Ouwejan (van Schalke 04 naar NEC)

Veel clubs in Nederland versterkten zich in de afgelopen twee maanden met een oude bekende uit de Eredivisie, zo ook NEC. De Nijmegenaren besloten Thomas Ouwejan terug te halen nadat de verdediger uit zijn contract was gelopen bij Schalke 04. Ouwejan speelde in het verleden liefst 110 duels voor AZ en biedt trainer Rogier Meijer dan ook een brok aan ervaring.

8 augustus: Jeffrey de Lange (van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille)

Jeffrey de Lange kon eind mei terugkijken op een uitstekend seizoen bij Go Ahead Eagles. Hij noteerde in de Eredivisie 11 clean sheets en hoefde slechts 46 tegentreffers te incasseren in 34 competitieduels. Ajax deed navraag naar de 26-jarige doelman, maar toen Olympique Marseille en trainer Roberto De Zerbi zich meldden, hoefde De Lange niet lang te denken. Hij is in Frankrijk momenteel tweede doelman achter Gerónimo Rulli, al hoopt hij de Argentijnse sluitpost gedurende het seizoen in de pikorde voorbij te streven.

1 augustus: Robin Pröpper (van FC Twente naar Rangers)

Dat aanvoerder Robin Pröpper precies in aanloop naar het tweeluik met Red Bull Salzburg in de voorronde van de Champions League bij FC Twente vertrok, was een hard gelag voor trainer Joseph Oosting. De Enschedeërs kregen weliswaar ruim drie miljoen euro voor de centrumverdediger. Zijn gemis in de defensie deed zich voelen tijdens de dubbele ontmoeting tegen Salzburg. De Zweed Gustaf Lagerbielke moet Pröpper dit seizoen doen vergeten bij Twente.

1 augustus: Osame Sahraoui (van SC Heerenveen naar Lille OSC)

Het afgelopen seizoen bewees Osame Sahraoui over heel wat rendement te beschikken. De linksbuiten eindigde het jaar op acht doelpunten en evenveel assists in de Eredivisie. De Noors international stond ongetwijfeld op lijstjes van Nederlandse topclubs, al bleek hij voor hen al niet meer haalbaar. Lille OSC ging uiteindelijk met zijn handtekening aan de haal, nadat het acht miljoen euro voor hem op tafel legde.

29 juli: Luka Kulenovic (van Slovan Liberec naar Heracles Almelo)

Heracles Almelo had deze zomer maar liefst negen ton over voor Luka Kulenovic, een Kroatische spits die vorig seizoen in de hoogste divisie van Tsjechië goed was voor zeven doelpunten. De 24-jarige aanvaller is de topaankoop van Heracles. Na blessureleed is het de verwachting dat hij zich snel mag opmaken voor zijn eerste basisplaats.

26 juli: Sam Lammers (van Rangers FC naar FC Twente)

FC Twente speelde het afgelopen seizoen uit zonder een directe vervanger voor Manfred Ugalde, die in de winter verkaste naar Spartak Moskou. Deze zomer kwam die nieuwe spits er alsnog. Sam Lammers overtuigde op huurbasis bij FC Utrecht, waarop de Tukkers in actie kwamen. De 27-jarige spits moet in Enschede de concurrentiestrijd aangaan met de ervaren Ricky van Wolfswinkel.

19 juli: Willum Thór Willumsson (van Go Ahead Eagles naar Birmingham City)

In het afgelopen Eredivisie-seizoen was Willum Thór Willumsson een van de opvallende smaakmakers. De IJslander noteerde 7 goals en 3 assists als aanvallende middenvelder van Go Ahead Eagles. Birmingham City betaalde uiteindelijk liefst 4 miljoen euro voor Willumsson, die daarmee direct de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van Kowet werd.

15 juli: Jeroen Zoet (van Spezia naar AZ)

AZ zag Mathew Ryan eerder deze zomer naar AS Roma vertrekken en moest dus op zoek naar een nieuwe eerste doelman. Daarbij kwamen de Alkmaarders uit bij Jeroen Zoet. De inmiddels 33-jarige sluitpost verliet PSV vier jaar geleden voor Spezia, waar hij uiteindelijk maar tot 49 optredens kwam. Zoet voelde wel iets voor een terugkeer naar de Eredivisie. Hij stond tijdens de seizoensouverture onder de lat bij AZ, maar liep vervolgens een liesblessure op.

14 juli: Yukinari Sugawara (van AZ naar Southampton)

Yukinari Sugawara was de afgelopen vijf seizoenen een publiekslieveling bij AZ. Door zijn offensieve speelstijl groeide de Japanner ook uit tot een assistkoning. Hij speelde in totaal 198 duels in het shirt van AZ en was daarin goed voor 14 goals en 29 assists. Zijn goede spel zag Sugawara eerder deze zomer beloond worden met een transfer naar Southampton, waar hij zich in de Premier League mag bewijzen.

13 juli: Troy Parrot (van Tottenham Hotspur naar AZ)

Het afgelopen seizoen maakte Troy Parrot op huurbasis indruk in het shirt van Excelsior. De Ierse spits was goed voor 10 goals in de Eredivisie en zijn 7 treffers in de play-offs hierna bleken uiteindelijk niet voldoende om de Kralingers te behoeden voor degradatie. AZ had genoeg gezien en legde liefst 4 miljoen euro neer om Parrot over te nemen van Tottenham Hotspur. Door het vertrek van Vangelis Pavlidis moet de 22-jarige spits dit seizoen voor de Alkmaarse doelpunten zorgen.

5 juli: Mats Wieffer (van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion)

Dat Mats Wieffer na twee uitstekende seizoenen in het shirt van Feyenoord een stap omhoog ging maken, stond eigenlijk wel vast. De defensieve middenvelder maakte in De Kuip een razendsnelle ontwikkeling door en stond ook zijn mannetje in het Nederlands elftal. Wieffer werd in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, maar koos uiteindelijk bewust voor Brighton & Hove Albion, dat 32 miljoen euro voor hem over had.

1 juli: Jasper Cillessen (van NEC naar Las Palmas)

Na twee seizoenen besloot Jasper Cillessen zijn jeugdliefde NEC wéér te verlaten. De 35-jarige doelman koos in juli voor een verrassend avontuur bij Las Palmas. Na een persoonlijk minder seizoen onder de lat bij de Nijmegenaren, kreeg hij de kans om opnieuw aan de slag te gaan in LaLiga. Door zijn eerdere periode bij FC Barcelona staat Cillessen er nog altijd goed op in Spanje. Zijn vertrek betekende dat de talentvolle Robin Roefs zijn kans kreeg bij NEC.

1 juli: Bart Vriends (van Sparta Rotterdam naar Adelaide United)

Na acht seizoenen besloot Bart Vriends eerder deze zomer transfervrij bij Sparta te vertrekken. Het was voor de 33-jarige centrumverdediger de ultieme kans om zijn eerste buitenlandse avontuur uit zijn carrière aan te gaan. En wat voor een! Vriends tekende bij Adelaide United. Mooie meevaller: aan de andere kant van de wereld is hij nog steeds te horen in de populaire Cor Potcast.

1 juli: Thomas Didillon-Hödl (van Cercle Brugge naar Willem II)

Joshua Smits werd het afgelopen seizoen uitgeroepen tot Beste Doelman van de Keuken Kampioen Divisie. Na de promotie met Willem II had de 31-jarige goalie verwacht opnieuw de eerste keus onder de lat te zijn. Trainer Peter Maes maakte zich echter sterk voor de komst van Thomas Didillon-Hödl. Smits koos eieren voor zijn geld met een overstap naar De Graafschap, terwijl Didillon-Hödl bij de Tricolores de absolute nummer één is.

1 juli: Vangelis Pavlidis (van AZ naar Benfica)

Een vertrek van Pavlidis bij AZ kon deze zomer eigenlijk niet uitblijven. De Grieks international is een vrij complete spits en was het vorige seizoen goed voor liefst 29 treffers in de Eredivisie. De interesse in hem kwam al vroeg op gang. Benfica maakte zich sterk voor zijn komst en betaalde liefst achttien miljoen euro aan AZ. Daarmee staat hij in de top vijf van duurste uitgaande transfers van de Eredivisionist.

1 juli: Julián Carranza (van Philadelphia Union naar Feyenoord)

Aan het begin van de transferwindow toonde Feyenoord zich daadkrachtig door Julián Carranza voor vier seizoenen vast te leggen. De Argentijnse aanvaller kwam over van het Amerikaanse Philadelphia Union, waar hij sinds begin 2022 43 keer scoorde in 95 wedstrijden. Doordat Santiago Gimenez uiteindelijk geen toptransfer maakte, is Carranza momenteel de derde spits van Feyenoord, aangezien hij ook Ayase Ueda nog voor zich heeft. Zijn geduld wordt de komende periode op de proef gesteld, al weet Carranza trainer Brian Priske wellicht te overtuigen tijdens trainingen.

*Yankuba Minteh (van Feyenoord naar Newcastle United)

Officieel past Yankuba Minteh niet in deze lijst, omdat hij eerst terugkeerde naar Newcastle United voordat hij voor 35 miljoen (!) euro naar Brighton & Hove Albion vertrok. De Gambiaanse vleugelaanvaller kende een prima uitleenbeurt aan Feyenoord, waar hij te boek stond als een ruwe diamant die zijn klasse zo nu toonde. Het is uiterst knap om te zien hoe de twintigjarige aanvaller er na een uitstekende voorbereiding bij the Seagulls in is geslaagd om daar direct een basisplaats af te dwingen.