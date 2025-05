Hans Kraay junior is keihard: 'Je kunt met hem niet voetballen. Het is gewoon een hele matige speler'

Excelsior stelde vrijdagavond promotie naar de Eredivisie veilig. De Kralingers zouden daar zeker van zijn bij een overwinning op Jong PSV, en dat lukte: 5-0. Volgens Hans Kraay junior gaat Richie Omorowa echter niet met Excelsior mee de Eredivisie in.

De 21-jarige Omorowa was dit seizoen lange tijd basisspeler bij Excelsior, maar moet het de afgelopen weken vooral doen met een reserverol. Vrijdag tegen Jong PSV kreeg Jerolldino Bergraaf bijvoorbeeld de voorkeur boven hem in de spits.

Na afloop van de wedstrijd vraagt presentator Toine van Peperstraten in Voetbal op Vrijdag op ESPN aan Kraay of Excelsior met een speler als Omorowa de Eredivisie in kan. Kraay denkt van niet. “Dat hebben ze zelf ook al geconstateerd, Ruben den Uil, de RvC, de technische mensen van de RvC”, voegt de analist daaraan toe.

“Omorowa is niet geschikt voor de Eredivisie. Hij speelt ook heel, heel weinig. Hij heeft in de eerste twaalf wedstrijden volgens mij acht goals gemaakt, waarvan vijf strafschoppen. Maar je kunt met hem niet voetballen. Het is gewoon een hele matige speler.”

“En wat ze irriteert daar: hij legt er ook heel weinig energie in. En die Bergraaf die gaat, en die doet… Daar kan je lekker mee voetballen. Het is iemand die je aan kan spelen, en waar je bij kan komen in de zestien”, gaat Kraay verder.

Behalve Omorowa en Bergraaf kan trainer Ruben den Uil ook nog een beroep doen op een andere speler: Nesto Groen, die vorig jaar overkwam van Feyenoord. “Die is bijna het hele jaar geblesseerd geweest. Dus ik ben ook heel benieuwd naar hem. Maar ze zullen geen Haaland-type binnen kunnen halen met het budget dat ze hebben, denk ik”, besluit Kraay grappend.

Omorowa speelt sinds de zomer van 2023 bij Excelsior. In zijn eerste seizoen speelde de Zweed 24 officiële duels (2 goals, 2 assists). Dit seizoen kwam hij tot dusver 28 keer in actie: 11 goals, 1 assist. Omorowa ligt nog tot medio 2026 vast in Kralingen.