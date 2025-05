René van der Gijp: 'Ik ben al jaren een enorme fan. Hij straalt zóveel energie uit'

Denzel Dumfries vertolkte woensdag een hoofdrol tijdens FC Barcelona - Inter. René van der Gijp is een dag later in Vandaag Inside lyrisch over de Nederlander in Italiaanse dienst.

''De Gouden Bal voor Dumfries, zeggen sommige mensen. Het wordt tijd'', oppert presentator Wilfred Genee als de winger van Inter ter sprake komt.

Van der Gijp moet lachen en velt dan een oordeel: ''Ik ben al jaren een enorme Dumfries-fan. Dat komt omdat hij zóveel energie uitstraalt en met zich meebrengt.''

''Dat is zó lekker voor zo'n elftal. Het is waanzinnig, bizar'', kijkt de analist uit Dordrecht met open mond naar de rake halve omhaal van Dumfries tegen Barcelona in de Champions League.

''Het was een geweldige wedstrijd. Ik heb hem niet live gekeken, maar wel teruggekeken. Het was een geweldige pot'', is Van der Gijp vol lof over beide teams.

''In mijn tijd was een linksback een mislukte linksbuiten. Maar tegenwoordig is back een hartstikke mooie positie om te spelen, met heel veel vrijheden'', voegt Johan Derksen daaraan toe.

''Je moet dan wel meters kunnen maken'', weet Van der Gijp dat er tegenwoordig heel veel wordt gevraagd van spelers in de absolute top.

Dumfries scoorde en tekende voor een assist tegen Barcelona. Inter stond met 0-2 en 2-3 voor, maar keerde met een 3-3 gelijkspel terug naar Milaan.