Van 't Schip ziet opnieuw basisspeler bij Ajax wegvallen: 'Hij mist 3 duels'

Ajax kan de komende drie Eredivisie-duels niet beschikken over Jordan Henderson, zo meldt trainer John van ‘t Schip op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle van komende zondag. Ook De Klassieker tegen Feyenoord die op 7 april op het programma staat moet hij daardoor aan zich voorbij laten gaan.

Van ‘t Schip kent sowieso de nodige blessureproblemen. “Sutalo is nog steeds niet beschikbaar. Heeft behandeling in Kroatië gehad en de medische staf heeft daar contact mee gehad. Berghuis gaat een beetje vooruit, maar zondag zal hij er sowieso nog niet bij zijn.”

“Ahmetcan Kaplan is uiteraard geschorst en kan dus sowieso niet spelen. Brian Brobbey is niet fit en ook Jordan Henderson kan zondag niet meedoen. Hij ligt er de komende drie wedstrijden uit”, aldus Van ‘t Schip.

Henderson werd tijdens de recente interlandperiode wel opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland. De routinier kampe al met een lichte blessure en zat tijdens het oefenduel met Brazilië dan ook niet bij de wedstrijdselectie. Dinsdagavond nam hij tegen België wel weer plaats op de bank, maar kwam hij niet in actie.

Brobbey is een van spelers die tijdens de interlandperiode in Amsterdam achterbleef om aan het fysieke herstel te werken. Van ‘t Schip meldde woensdag tegenover Ajax TV dat het nu beter gaat met Brobbey en dat de spits naar alle waarschijnlijkheid spoedig weer inzetbaar is.

“Brian is buiten aan het trainen met de fysio’s, maar dat zijn meer loopoefeningen”, vertelde de coach. “Ik denk dat hij er de eerste week zeker nog niet bij is. Alles eerder is meegenomen. Je moet heel voorzichtig zijn met een hamstring. Gelukkig was dit niet een hele grote blessure, waardoor hij relatief snel weer terug kan zijn.”

Steven Bergwijn, die voor het ingaan van de interlandperiode al zijn rentree maakte, traint inmiddels weer elke dag met de groep mee. Minder positief was Van ‘t Schip over Steven Berghuis. “Het is een groot vraagteken. Het duurt heel lang. Hij zou tegen Fortuna zijn rentree maken, maar toen kreeg hij last van zijn rug. Dat is nog steeds het geval, met zijn rug en knie. Hij heeft een terugslag. We moeten even afwachten."

