Van 't Schip krijgt helder signaal van Ajax-reserve: 'Ga vol voor mijn plek'

Gerónimo Rulli wil voor zijn kans blijven gaan bij Ajax, zo heeft hij tegenover ESPN gezegd na afloop van het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax (0-1).

De Argentijnse doelman, die in de winterse transferperiode van het seizoen 2022/23 voor acht miljoen euro naar Ajax verkaste, was medeverantwoordelijk voor het eerste clean sheet van Jong Ajax in een uitwedstrijd dit seizoen.

Gerónimo Rulli straalt na zijn eerste minuten na vijf maanden ?? "De slechtste periode van het seizoen vanaf mijn bank moeten bekijken, was erg pijnlijk." — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2024

Rulli zelf is echter gewoon blij dat hij weer op het veld staat. “Ik ben heel erg blij dat ik weer heb gevoetbald. Ik heb vijf maanden niet gespeeld. Ik heb hard gewerkt en ook mindere momenten meegemaakt.”

“Ik heb het team in de slechtste fase van het seizoen niet kunnen helpen. Ik heb alles vanaf de bank in mijn huis moeten aanschouwen. Niemand wil geblesseerd zijn, ik heb het halve seizoen moeten missen”, besluit de doelman.

“Ik snap dat er niet voor iedereen plek is in de basis van het eerste, maar het is mooi om weer wat minuten te kunnen maken”, gaat de 31-jarige sluitpost verder met een grote glimlach.

Rulli neemt nog even de tijd om Dave Vos te bedanken. “Ik wil graag de trainer van Jong Ajax bedanken dat ik de kans heb gekregen vandaag. Bedankt voor het vertrouwen en ik ga vol voor mijn kans bij het eerste.”

Bayern München

Ook wordt de wereldkampioen van 2022 nog gevraagd naar de transfergeruchten van afgelopen zomer, toen hij dicht bij een overstap naar Bayern München was. “Daar wil ik niet over praten, dat is al heel lang geleden.”

