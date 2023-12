Van 't Schip kiest voor twee nieuwe namen bij Ajax in Nijmegen

Zondag, 3 december 2023 om 13:07

Trainer John van ‘t Schip heeft de opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen NEC bekendgemaakt. De oefenmeester verwijst Borna Sosa weer naar de bank, waardoor Ar'Jany Martha mag opdraven. Daarnaast keert ook Kristian Hlynsson terug in de startformatie, wat ten koste gaat van Carlos Forbs. Het duel in De Goffert begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij Ajax. De Duitse goalie ziet vier verdedigers voor zich staan: Anton Gaaei, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Martha. Op het middenveld staan Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en nummer 10 Hlynsson. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

NEC kent nog geen seizoen om over naar huis te schrijven. Hoewel de Nijmegenaren de laatste vijf Eredivisie-duels ongeslagen bleven, werd er in die wedstrijden ook niet gewonnen. Al die keren speelden de Gelderlanders gelijk, met een teleurstellende 15de plaats tot gevolg.

Toch ziet trainer Rogier Meijer verbetering. Zo vond hij zijn ploeg in de laatste wedstrijd, tegen Go Ahead Eagles (1-1), beter verdedigen dan in de vorige wedstrijden. “Dat was een goede stap voorwaarts. We hebben die wedstrijd anderhalve kans weggegeven. Dan ga je kijken hoe dat komt en dat bespreken we met elkaar. Nu spelen we zondag tegen een ploeg die wat beter kan aanvallen, dan is de uitdaging voor ons om die lijn door te trekken.”

Ajax kende donderdag een wedstrijd met twee gezichten. De Amsterdammers lieten bij vlagen prima spel zien en toonden veerkracht door liefst driemaal een achterstand weg te poetsen. In blessuretijd ging het in het Europa League-duel met Olympique Marseille toch nog mis: 4-3. In de Eredivisie is Ajax onder Van ‘t Schip nog ongeslagen (drie overwinningen, een gelijkspel).

Met name de mentale weerbaarheid van zijn ploeg is Van ‘t Schip goed bevallen. “Ik kijk terug op een elftal dat heel goed in de wedstrijd zat. We zijn meerdere keren van een achterstand teruggekomen, dus de weerbaarheid en vechtlust waren aanwezig. Daarnaast voetbalden we ook goed. Zelfs toen we met tien man kwamen te staan zijn we teruggekomen tot 3-3.” Berghuis pakte bij een 3-2 achterstand rood. In de Eredivisie is de aanvaller gewoon van de partij.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.