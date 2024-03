Van 't Schip geeft update: kunnen Brobbey en Berghuis spelen in de Kuip?

Het is nog geen uitgemaakte zaak of Brian Brobbey mee kan doen in de Klassieker komende week. Dat vertelt Ajax-trainer John van 't Schip na het duel met PEC Zwolle (1-3 winst). Van 't Schip zegt te hopen dat Brobbey kan aantreden in de Kuip, maar is minder optimistisch over Steven Berghuis.

Van 't Schip moest zondag improviseren om tot zijn basiself te komen. Naast Brobbey en Berghuis ontbraken onder meer Jordan Henderson, Ahmetcan Kaplan en Josip Sutalo, waardoor Chuba Akpom in de basis startte en Sivert Mannsverk als centrumverdediger acteerde.

Tegen PEC kwam het nog goed, maar zondag tegen Feyenoord zal Van 't Schip met grover geschut willen komen. De kans bestaat dat Brobbey het treffen gaat halen.

"Dat is nog niet afgeschreven", sprak Van 't Schip desgevraagd op de persconferentie zondag. Daar herhaalde hij tevens dat Henderson de ontmoeting sowieso niet gaat halen. Dat geldt ook voor het treffen met Go Ahead Eagles, dat donderdag op het programma staat. De midweekse wedstrijd komt ook voor Brobbey te vroeg.

Over Berghuis tast Van 't Schip nog aardig in het duister. De linkspoot kampt al een tijdje met rug- en knieklachten en trainde sinds het uitduel met FK Bodø/Glimt pas één keer mee. "Dat was voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard", aldus Van 't Schip. "Toen is hij door zijn rug gegaan. Er is nog niets over te zeggen."

Akpom

Het leek zondag even of ook Akpom zich bij de ziekenschare zou voegen. De Engelsman, die tweemaal trefzeker was, oogde enigszins aangeslagen toen hij van het veld stapte.

Van 't Schip nuanceerde dat al door het 'gewoon kramp' te betitelen. "Zoals het er nu naar uitziet is het niks", aldus Van 't Schip.

