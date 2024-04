Van Praag verwijst suggestie over nieuwe tijdelijke AD Ajax naar de prullenbak

Louis van Gaal gaat in elk geval niet tijdelijk de honneurs als algemeen directeur van Ajax waarnemen, zo bevestigt Michael van Praag desgevraagd aan de NOS. Na de schorsing van Alex Kroes moeten de Amsterdammers die functie opnieuw vorm gaan geven.

Bestuurlijk leek Ajax langzaamaan in iets rustiger vaarwater terecht te komen. Met de komst van Kroes was na het Marc Overmars-schandaal eindelijk een nieuwe algemeen directeur gearriveerd.

Van Praag over Kroes: 'Handel met voorkennis is misdrijf' Slechts twee weken nadat Alex Kroes is begonnen als directeur van Ajax, stuurt de club hem alweer weg. Hij heeft volgens de RvC van Ajax gehandeld met voorkennis, iets wat het toezichtsorgaan niet tolereert. pic.twitter.com/9GGZfWa5XU — NOS Sport (@NOSsport) April 2, 2024

Ook op het gebied van het aanstellen van een nieuwe technisch directeur werden vorderingen gemaakt. Zo kijkt Ajax nadrukkelijk rond bij het Red Bull-concern, waar Christopher Vivel (nog onder contract bij Chelsea) de beoogde opvolger van Sven Mislintat is.

Aan dat alles kwam dinsdagochtend plots een einde. Kroes werd geschorst door Ajax, nadat bleek dat hij op 26 juli 2023 17.500 aandelen kocht in het voetbalbedrijf. Van Praag verwacht dat zijn vertrek onomkeerbaar is.

En dus zijn er plots weer drie kernposities vacant, die Ajax zo spoedig mogelijk moet invullen: de hoofdtrainer, de technisch directeur en de algemeen directeur. “U moet niet denken dat wij maar stilzitten", reageert Van Praag.

"We zijn allang bezig met die functies invullen. En nu dus nog een nieuwe algemeen directeur erbij, dus we gaan deze week om de tafel met elkaar, profielen opstellen en aan de slag.”

Eén naam streept Van Praag in ieder geval door: Louis van Gaal gaat geen 'actievere functie' bekleden. "Louis heeft een hele actieve rol via de telefoon. Dat kan ook niet anders, want hij woont in Portugal en hij wil ook niet naar Nederland komen."

"Dus hij zal niet fysiek aanwezig zijn en hij zal ook geen tijdelijke CEO worden", zo werkt Van Praag dat idee uit de wereld. "Hij helpt ons op de achtergrond en is dagelijks in contact met Marijn Beuker (directeur voetbal, red.), dus dat komt goed.”



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties