Van Praag officieel voorgedragen bij Ajax; toekomst Van Halst bekend

Zondag, 1 oktober 2023 om 19:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:00

Michael van Praag en Leo van Wijk zijn officieel voorgedragen als leden van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Ajax. Dat bevestigt de club in een officieel persbericht. Daarin wordt ook bekend dat Jan van Halst definitief niet terug zal keren als commissaris. De interim-directeur vindt dat 'niet zuiver', gezien zijn huidige functie.

De voordracht van Van Praag en Van Wijk hing al even in de lucht. Van Praag liet donderdag al aan de NOS weten dat toen nog slechts één RvC-lid haar fiat moest geven. Nu dat is gebeurd, kan er op 17 november officieel besloten worden over de voordracht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Van Praag is de beoogde nieuwe voorzitter van de RvC.

De vorige voorzitter, Pier Eringa, besloot woensdag zijn taken neer te leggen. Hij voelde zich niet meer gesteund op zijn positie, mede door de stevige kritiek vanuit de harde kern. Eringa werd nota bene door Van Praag naar voren geschoven als voorzitter. Eringa was pas sinds 14 maart dit jaar commissaris bij Ajax.

Van Halst werd eind mei benoemd als commissaris, voordat hij drieënhalve maand later in dienst trad als interim-directeur. Dat gebeurde na het vertrek van Edwin van der Sar, wie de druk die bij zijn positie kwam kijken te veel werd. In maart zal Alex Kroes het stokje van Van Halst overnemen. De aanstaande directievoorzitter mag vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ niet eerder aan de klus beginnen.

Achtergrond Van Praag en Van Wijk

Van Praag was tussen 1989 en 2003 ook al veertien jaar voorzitter van Ajax. Hij is de zoon van de legendarische sportbestuurder Jaap van Praag, die enorm veel heeft betekend in de geschiedenis van de Nederlandse recordkampioen. Van Praag zelf was betrokken bij verschillende successen van de Amsterdammers. Zo won Ajax in zijn eerdere termijn bij de club onder meer de UEFA Cup (1992), Champions League (1995), de wereldbeker voor clubteams (1995) en de Europese Supercup (1995). Ook won Ajax in die periode zes keer de landstitel, vier keer de beker en viermaal de Johan Cruijff Schaal. Van Praag is overigens ook in beeld om voorzitter te worden van de Nederlandse Basketbalbond, zo maakte de NOS donderdag bekend.

Van Wijk is een jeugdvriend van Johan Cruijff en voormalig topman van luchtvaartmaatschappij KLM. Hij schopte het als voetballer tot het tweede elftal van Ajax en trad in 2012 toe tot de rvc, waarvan hij uiteindelijk voorzitter werd.