Van Praag na ‘hartverscheurend’ besluit: ‘Ben op m‘n knieën naar AZ geweest’

Michael van Praag vindt het vreselijk dat hij Alex Kroes op non-actief heeft moeten stellen, zo bekent hij voor de camera's van NOS en ESPN. De (ex-)algemeen directeur liet in de eerste weken nog een 'fantastische' indruk achter in Amsterdam, zo vertelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Kroes wordt verdacht van het handelen met voorkennis. Op 26 juli 2023, de dag dat hij wist van zijn aanstaande aanstelling, schafte hij 17.500 aandelen aan. Op basis van die kennis zag de RvC geen andere reden dan Kroes te schorsen.

Michael van Praag, voorzitter van de RvC van Ajax, geeft tekst en uitleg?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2024

De maatregel die Ajax nu treft is ‘de enige oplossing’, stelt Van Praag. “Ik kan u vertellen: we hebben nog gekeken naar andere mogelijkheden, of het af kon worden gedaan met een boete of iets dergelijks, maar dat is helemaal niet uit te leggen.”

Zijn vertrek wordt bestempeld als ‘onomkeerbaar’ en 'een hele nare beslissing'. "Het was een hartverscheurende beslissing", benadrukt Van Praag. "Je hebt het over mensen en iemand die je erg graag mag en iemand die in de eerste weken een fantastische indruk heeft achtergelaten.”

De beslissing om te scheiden met Kroes stamt puur voort uit het handelen met voorkennis. De geruchten dat hij tegen de verkeerde schenen heeft geschopt, verwijst Van Praag naar de prullenbak. “Er heeft niks meer gespeeld, integendeel. Het is juist goed dat er iemand komt die kussens opschudt en kijkt wat er beter kan. Hij is een goede communicator en dat dit nu gebeurt hoop je in je stoutste dromen niet.”

Er heerste 'onverdeelde tevredenheid' over het functioneren van Kroes tot nu toe, bevestigt Van Praag bij ESPN. "En dat is nou precies de reden dat dit ik dit zo vreselijk vind. We wachtten verdorie een halfjaar op hem."

"Ik ben op mijn knieën naar AZ geweest om te kijken of hij eerder kon komen", baalt de voorzitter. Zó graag wilden we hem hebben. We waren ook heel blij dat hij binnen was. En nog geen drie weken later gebeurt dit."



