Van Praag maakt on-air gehakt van Driessen: ‘Je bent geil op berichtjes van mij’

Zondag, 1 oktober 2023 om 15:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:43

Michael van Praag heeft zaterdag keihard teruggeslagen naar Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf had in zijn column eerder die week stevige kritiek op de aanstaande benoeming van Van Praag als RvC-voorzitter van Ajax. De 75-jarige sportbestuurder legt bij NH Radio Sportcafé – waar Driessen ook te gast is – uit dat de vork heel anders in de steel zit dan de journalist voorstelde.

"Met Van Praag en Van Wijk (erelid en oud-commissaris van Ajax, red.) kiest bestuursvoorzitter Boekhorst voor de oude, incestueuze Ajax-kliek in de RvC. Bedenkelijk als je weet dat Van Praag en Van Wijk als ereleden de nieuwe bestuursraad vormden en Boekhorst als voorzitter", zo schreef Driessen vrijdag. Van Praag is niet van die woorden gediend. "Jij mag die mening best zijn toegedaan, Valentijn, maar als jij mij en Leo daarvan beschuldigt, vind ik dat een belediging. Daarmee ontkracht je je eigen verhaal", zegt Van Praag in het radioprogramma.

Van Praag stelt dat de ondernemingsraad en de Vereniging van Effectenbezitters zijn voordracht had kunnen blokkeren. Daarom zit Driessens verhaal vol gaten, aldus de bestuurder. "Het enige wat je doet door je zo op te stellen – en dat doe je dagelijks – is je eigen verhaal ontkrachten. Jij bent geil op berichtjes krijgen van mij en ondertussen beledig je mij gewoon in het openbaar. Je hele leven lang wilde je informatie van mij – Michael hoe zit dit, Michael hoe zit dat – we hebben zelfs nog wel eens een clash gehad op de luchthaven van Genève, Valentijn. Dat mag je blijven doen, maar je moet mij niet beledigen en Leo ook niet."

Driessen blijft zijn standpunt verdedigen. "Zoals ik het bekijk, zijn jullie gevraagd omdat jullie al wisten wat er speelde. Jullie hebben zelf de bestuursraad aangedragen en die komt vervolgens bij jullie terecht. Dan zeggen jullie 'ja' en dan moet de bestuursraad jullie controleren. Ik vind dat onzuiver. Maar als je dat als een belediging hebt ervaren, voel ik me niet te groot om dat terug te nemen." Van Praag: "Je hoeft dat niet terug te nemen, want dat zit niet in je aard."

Spanning loopt hoog op

Presentator Leo Driessen probeert de gemoederen tot bedaren te brengen, maar Van Praag wil daar niets van weten. "Ik ga hier niet meer vriendelijk op reageren, want ik heb dit al twintig jaar, Leo", zegt hij. "Ik hak al twintig jaar met dit bijltje en nu ben ik er klaar mee. Wij zijn volwassen mensen en staan onder toezicht van de Vereniging van Effectenbezitters. En je zegt dat ik met Pier Eringa een grote fout heb gemaakt. 'Een grote fout', alleen omdat ik vertrouwen in iemand heb. Donder op. Ik heb zeven jaar met hem gewerkt."

"Wat jij zegt is gewoon smaad", vervolgt Van Praag zijn relaas. "Waar ik me aan optrek is die meer dan driehonderd sms'jes die ik heb gekregen van mensen die het wél leuk vinden dat ik dit ga doen. En mij bedanken dat ik mijn nek uitsteek. Daar zitten voetbaldirecteuren bij, daar zitten mensen uit de omgeving van Feyenoord bij, daar zitten oud-spelers bij, tot Dusan Tadic aan toe. Dáár trek ik me aan op. Niet aan iemand die alleen maar mensen beledigt en mensen wegzet. Daar kan ik niet meer tegen."