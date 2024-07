Bram van Polen schuift niet eerder genoemde basisspeler naar voren tijdens WK 2026

Bram van Polen denkt dat Thomas Beelen een basisplek heeft in het Nederlands elftal tijdens het WK van 2026. De inmiddels gestopte verdediger geeft in EK Praat zijn favoriete opstelling prijs voor het eindtoernooi over twee jaar en heeft daarin een plek ingeruimd voor zijn voormalig ploeggenoot.

In de driemansdefensie kiest Van Polen naast Beelen voor Matthijs de Ligt (rechts) en Nathan Aké (links). "Ik vind dat Beelen enorm veel potentie heeft. In dit systeem (3-5-2, red.) heeft hij ook bij PEC Zwolle gespeeld. Daarin was hij zó soeverein."

"Hij heeft de snelheid, kracht en leest het spel zo makkelijk", gaat Van Polen verder. "Hij is wel iemand die indribbelt en ballen tussen de linies kan geven. Daarom heb ik hem opgesteld. Hij past ideaal centraal in een driemansverdediging."

Van Polen kiest in de spits voor Zirkzee. "Ik ben heel benieuwd hoe hij het bij Manchester United gaat doen. Als hij twee jaar Manchester United in de benen heeft, kan er wel een hele serieuze spits staan, denk ik."

Keuzes Hans Kraay

Hans Kraay junior, ook te gast in het praatprogramma, gaat voor een compleet andere achterhoede.kiest (van rechts naar links) voor Jurriën Timber, Stefan de Vrij en Jorrel Hato.

"Hato speelt tegen die tijd allang bij een topclub en De Vrij kan nog wel vijf jaar mee", licht Hans Kraay toe. Opvallend genoeg gaan beide heren voorbij aan captain Virgil van Dijk.

"Dat komt door zijn interview na afloop", aldus Van Polen. "Daar haal je wel het een en ander uit. Misschien kan hij wel mee, in een rol op de achtergrond, dat zie ik wel voor me."

Van Dijk kondigde woensdagavond na de verloren halve finale tegen Engeland (1-2) aan dat hij gaat nadenken over zijn sportieve toekomst. In gesprek met ESPN zei de captain van Oranje dat hij de zomer gebruikt om te rusten en te reflecteren.

Favoriete opstelling Van Polen (5-3-2): Verbruggen; De Ligt, Beelen, Aké; Dumfries, F. De Jong, Reijnders, Simons, Van de Ven; Gakpo, Zirkzee.

Favoriete opstelling Hans Kraay (3-4-2-1): Verbruggen; Timber, De Vrij, Hato; Dumfries, F. De Jong, Schouten, Van de Ven; Gakpo, Zirkzee; Brobbey.