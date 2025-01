Bram van Polen is absoluut niet te spreken over de arbitrage tijdens het duel van PEC Zwolle met PSV. Het clubicoon van eerstgenoemde ploeg zag een blunder van de wedstrijdleiding en uit zijn frustraties bij Goedemorgen Eredivisie.

Het betreft een moment in de wedstrijd waar PEC op een 3-1 voorsprong denkt te komen. Na een minuut of tachtig kopt Nick Fichtinger de bal uit een hoekschop tegen de touwen.

Door die treffer ging uiteindelijk echter een streep, want Dylan Mbayo stond volgens de videoscheidsrechter hinderlijk buitenspel. De VAR van dienst had echter geen rekening gehouden met Noa Lang, die buitenspel wel degelijk op leek te heffen.

"Deze vind ik wel echt heel bizar", oordeelt Van Polen een dag na tóch de 3-1 zege. "Gisteren (zaterdag, red.) werd er gekeken. Je ziet het hier overduidelijk: Noa Lang zorgt ervoor dat Mbayo geen buitenspel staat."

"Maar de VAR, en dit is zo'n grote blunder weer, ik snap hier werkelijk waar helemaal niks van, heeft Lang niet eens in beeld. Bij het beeld dat de VAR plaatst, hebben ze Lang niet eens meegenomen in die lijn."

"Het is zo overduidelijk te zien", spuwt de oud-aanvoerder van de club verder zijn gal. "Het is niet dat hij half op de lijn staat. Nee, hij staat er bijna nog een halve meter achter. Ik vind het zo sneu."

Jeroen Manschot, de scheidsrechter van dienst, trof geen blaam, vindt Van Polen. De leidsman kreeg het zijaanzicht helemaal nooit te zien en moeset slechts oordelen of Mbayo hinderlijk buitenspel had gestaan.