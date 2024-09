Van Persie lijdt met sc Heerenveen grootste nederlaag uit clubhistorie; Parrott is in één klap topscorer van Eredivisie

SC Heerenveen heeft zaterdag de grootste nederlaag uit de clubhistorie geëvenaard. Robin van Persie zag zijn ploeg compleet door het ijs zakken op bezoek bij AZ en in totaal liefst negen goals weggeven: 9-1. De marge werd in totaal dus even groot als bij de 8-0 nederlaag afgelopen seizoen tegen PSV, het negatieve clubrecord. Voor AZ is het de grootste overwinning uit de clubhistorie.

Het werd een geweldige avond voor Troy Parrott, de spits die afgelopen zomer met veel verwachtingen werd binnengehaald in Alkmaar maar nog niet had gescoord. Parrott maakte dat helemaal goed door zaterdag liefst vier doelpunten te maken en is daarmee ineens gedeeld topscorer van de Eredivisie (samen met PSV'er Hirving Lozano).

Mijnans werd in de vierde minuut op zestien meter van het doel aangespeeld door David Møller Wolfe. Eerstgenoemde wist in zijn aanname knap weg te draaien bij de tegenstander en schoof de bal geplaatst binnen: 1-0.

Lang bleef de voorsprong aanvankelijk niet staan, want via een vrije trap kwam Heerenveen in de negentiende minuut terug. Mats Köhlert legde die bij de tweede paal op het hoofd van Luuk Brouwers: 1-1.

Heerenveen verdedigde met de laatste lijn op de middenlijn en werd daar in de 23ste minuut voor gestraft. Umar Sadiq werd met een dieptebal vogelvrij gezet op de rechterflank. Het was na een breedtepass een koud kunstje voor Parrott om in vrijheid binnen te tikken: 2-1. Een grote opluchting voor de Ier, die in de eerste drie duels niet had gescoord voor AZ.

Na rust begon het helemaal te lopen voor Parrott. De centrumspits maakte achtereenvolgens doelpunten in minuut 48, 50 en 56. De eerste uit die reeks van drie ontstond na een uitstekende lage voorzet van Sadiq, binnengelopen door Parrott: 3-1.

Twee minuten daarna leverde Heerenveen-doelman Mickey van der Hart de bal zomaar in bij Jordy Clasie, die doorspeelde op Parrott. De aanvaller vond beheerst de rechteronderhoek: 4-1. Nog geen zes minuten later was het alweer raak voor Parrott, die ditmaal profiteerde van een balonderschepping van Wouter Goes. Parrott bleef na zijn aanname sterk voor Pawel Bochniewicz en plaatste de bal opnieuw in de onderhoek: 5-1.

Daar bleef het niet bij voor AZ. In de 72ste minuut verstuurde Mijnans een uitstekende dieptepass op Sadiq, die het oog in oog met Van der Hart makkelijk afmaakte: 6-1.

Ook invaller Mexx Meerdink, die kwam voor Parrott, mocht een graantje meepikken. Het jeugdproduct van AZ vond na een lange dribbel ruimte voor een schot vanbinnen het strafschopgebied, dat prachtig binnenvloog in de korte kruising: 7-1. Het werd 8-1 via Kristijan Belic, die een hoekschop binnenkopte. De 9-1 kwam op naam van Zico Buurmeester, die een voorzet van Dario Kasius intikte.