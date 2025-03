Van Persie krijgt voor de verandering goed nieuws en heeft middenvelder terug bij Feyenoord

In-beom Hwang is hoogstwaarschijnlijk snel weer beschikbaar voor Feyenoord, dat blijkt uit een interview dat de Zuid-Koreaanse bondscoach gaf voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Jordanië.

Hwang kwam slechts 45 minuten in actie in Enschede vorig weekend, toen Feyenoord geen spaan van FC Twente heel liet (2-6 winst). De middenvelder van de Rotterdammers kwakkelt al langer met zijn fitheid.

In december liep Hwang een kuitblessure op tegen MVV Maastricht in de TOTO KNVB Beker en sindsdien speelt de Zuid-Koreaan sporadisch voor zijn club.

Ook zondag was hij dus niet volledig fit, maar hij reisde toch af naar de nationale ploeg. De staf van Zuid-Korea besloot echter geen beroep op hem te doen in de eerste wedstrijd van de interlandperiode. Donderdag speelden de Koreanen 1-1 gelijk tegen Oman.

Dinsdag staat de kwalificatiewedstrijd tegen Jordanië op het programma. De kans is aanwezig dat Hwang dan wel op het formulier staat. “Hij is fitter dan we doorkregen van Feyenoord”, aldus bondscoach Hong Myung-bo.

“Hij is vastberaden om te spelen, maar we zullen hem wel enigszins moeten beschermen. Het is lastig om nu al uitsluitsel te geven”, aldus de bondscoach van de Zuid-Koreanen.

Zuid-Korea staat eerste in poule B van de Aziatische WK-kwalificatie. Het land heeft 15 punten na 7 duels. Achtervolger Jordanië heeft drie punten minder.