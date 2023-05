Van Nistelrooij ziet pupil liever niet vertrekken: ‘Is ook moeilijk voor hem'

Vrijdag, 19 mei 2023 om 14:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:41

PSV kan zich komende zondag bij een zege op sc Heerenveen verzekeren van de tweede plaats in de Eredivisie. Bij een overwinning plaatst het zich tevens voor de voorronde van de Champions League. Ruud van Nistelrooij weigert echter al op de zaken vooruit te lopen. De trainer van PSV wil nog niet stellen dat het seizoen van PSV geslaagd is als na de bekerwinst ook de tweede plek veilig wordt gesteld.

“Het is mooi om het erover te hebben als we het hebben bereikt. Dan pas blik je daarop terug”, zo wordt Van Nistelrooij door Voetbal International geciteerd tijdens de voorbereidende persconferentie. De Eindhovenaren hebben met nog twee duels op het programma een voorsprong van vijf punten op Ajax. “We weten waar we vandaan komen en hoe hard we hebben gewerkt om hier te komen. We moeten ons nu focussen op zondag en geen conclusies trekken die er nog niet zijn. Misschien is het een beetje saai, maar dit is wel de benadering.”

Van Nistelrooij is met name erg te spreken over de ontwikkeling van Joey Veerman. “Joey zet hele goede stappen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een middenvelder van een topclub met aspiraties bij het Nederlands elftal. Het hoort erbij en hij heeft de knop omgezet, zowel fysiek als in de mindset”, aldus de 46-jarige oefenmeester. Door de sterke optredens van Veerman moet Erick Gutiérrez vaker dan hem lief is genoegen nemen met een reserverol.

De Mexicaans international is geen onbetwiste basisspeler onder Van Nistelrooij en sprak begin deze maand na vijf jaar in Eindhoven zijn vertrekwens uit. De trainer van PSV hoopt echter komend seizoen nog steeds over de defensieve middenvelder te kunnen beschikken. “Het is ook moeilijk voor hem. Daarover zijn we in gesprek en die gesprekken zijn constructief. Earnie Stewart is er geweldig mee bezig, waardoor ik me volledig kan focussen op zondag. Spelers met doorlopende contracten reken ik op en wil ik graag hier houden, dat kan ik erover zeggen.” Gutiérrez verlengde zijn verbintenis in de zomer van 2022 en ligt nog tot medio 2025 vast in het Philips Stadion.