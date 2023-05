Van Nistelrooij voert twee wijzigingen door in basiself PSV voor duel met Sparta

Zaterdag, 6 mei 2023

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor het competitieduel met Sparta Rotterdam bekendgemaakt. De basiself van de Eindhovenaren kent geen verrassingen. Van Nistelrooij voert twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen bekerfinale tegen Ajax: Érick Gutiérrez vervangt de geschorste Ibrahim Sangaré, terwijl Walter Benítez terug onder de lat keert. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 2.

Benítez verdedigt het doel van PSV, waardoor Joël Drommel weer plaats moet nemen op de bank. De defensie wordt gecompleteerd door Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Op het middenveld is er dus plek voor Gutiérrez, die samen met Joey Veerman als controleur start. Guus Til begint als nummer 10. In de aanval kiest Van Nistelrooij voor Johan Bakayoko, aanvoerder Luuk de Jong en Xavi Simons. De 17-jarige Tygo Land is een opvallende debutant in de wedstrijdselectie van PSV.

Stiekem hoopt Sparta dat nummer vier AZ later op de avond verliest van Ajax, maar de huidige vijfde plaats van Sparta is al meer dan uitstekend. Trainer Maurice Steijn kan niet beschikken over uitgerekend PSV-huurling Shurandy Sambo, die na zijn rode kaart van twee weken geleden tegen FC Twente (3-3) geschorst is. Daarnaast moet Rick Meissen geblesseerd toekijken. De laatste keer dat Sparta PSV wist te verslaan, was in 2016. In het kader van de tweede ronde van de KNVB Beker werd het dankzij treffers van Zakaria El Azzouzi, Loris Brogno en Bart Vriends maar liefst 3-0. De laatste competitiezege op de Eindhovenaren dateert echter alweer van 2001. Danny Koevermans en Aron Winter zorgden toen voor de treffers: 2-1.

Bij PSV was Van Nistelrooij toen net een paar maanden daarvoor vertrokken naar Manchester United. De oefenmeester kent 22 jaar later een succesvol eerste seizoen als hoofdtrainer met twee gewonnen prijzen in de zak. Toch weet Van Nistelrooij dat een nederlaag fataal kan zijn in de strijd om een plek bij de eerste twee. PSV moet het op Het Kasteel stellen zonder Thorgan Hazard, die in de bekerfinale tegen Ajax een tik op zijn enkel kreeg en dus moet toekijken. Naast de Belg zijn ook Ismael Saibari, Armando Obispo en Mauro Júnior nog niet fit. Bovendien is Ibrahim Sangaré geschorst. Als PSV er niet in slaagt te winnen van Sparta en Feyenoord doet dat zondag wel bij Excelsior, is Feyenoord officieel landskampioen.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Abels, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Simons.