Ruud van Nistelrooij imponeert bij Manchester United: ‘Geweldig oog voor detail’

Ruud van Nistelrooij zal altijd een speciaal plekje in de harten van Manchester United-fans hebben. De Nederlander wist tijdens zijn vijfjarige periode op Old Trafford slechts één Premier League-titel te winnen, maar dat was niet te wijten aan een gebrek aan inzet. Hij maakte een opmerkelijke reeks van 150 doelpunten in slechts 219 optredens, waarmee hij zichzelf vestigde als een van de grootste strafschopgebied-roofdieren aller tijden.

The Red Devils wonnen heel vaak lastige wedstrijden puur vanwege de meedogenloze afwerking van Van Nistelrooij. Zijn instincten voor het vijandige doel waren ongeëvenaard. Maar hij was meer dan alleen een goaltjesdief. RVN betrok anderen in het spel met technische kwaliteit en intelligentie aan de bal, en daarom omschreef Sir Alex Ferguson hem ooit als een 'fenomenale' speler.

Manchester United heeft sinds zijn vertrek in 2006 zeker geen andere centrumspits gehad die ook maar in de buurt kwam van het niveau van Van Nistelrooij. Als de explosieve ruzie met Ferguson zijn nalatenschap niet ingewikkeld had gemaakt, zou hij waarschijnlijk langer zijn gebleven en deel hebben uitgemaakt van het glorieuze tijdperk waarin Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney op de voorgrond traden.

Maar Van Nistelrooij heeft nu de kans op verlossing. Om dat lelijke laatste hoofdstuk van zijn spelerscarrière bij United voor eens en voor altijd uit te wissen. De 48-jarige is vóór het seizoen 2024/25 toegetreden tot de technische staf van Erik ten Hag, wat ongetwijfeld de meest opwindende benoeming van INEOS tot nu toe is. En de eerste tekenen duiden erop dat hij echt een verschil kan maken.

Frisse start

Van Nistelrooij fungeert als een van de belangrijkste assistenten van Ten Hag, naast een andere Nederlander in de persoon van Rene Hake. Waarbij Manchester United eind vorig seizoen afscheid nam van Mitchell van der Gaag, Benny McCarthy en Eric Ramsay, voordat Steve McClaren de benoeming aanvaardde als bondscoach bij het Jamaicaanse nationale team deze week.

INEOS-voorzitter Sir Jim Ratcliffe heeft toezicht gehouden op een grote revisie op alle niveaus van de club, waarbij een opschudding in de technische staf essentieel werd geacht na United's slechtste Premier League-finish ooit in het seizoen 2023-2024. De Engelse grootmacht heeft ook Jelle ten Rouwelaar aangetrokken als tweede keeperstrainer, naast Craig Mawson, terwijl Van Nistelrooij's voormalige teamgenoot Darren Fletcher in mei werd aangesteld als technische coach.

Ten Hag kreeg intussen uiteindelijk een nieuw contract, na een opmerkelijke en verrassende overwinning in de finale van de FA Cup op Manchester City. Maar zelfs de vaak bekritiseerde manager erkende dat de spelers een nieuwe weg moesten inslaan. "Ik ben blij dat Rene en Ruud hebben ingestemd om zich bij ons project aan te sluiten, waardoor we een schat aan ervaring, kennis en nieuwe energie aan de staf hebben toegevoegd", vertelde Ten Hag in juli op de officiële website van de club. "Dit is een goed moment om het coachingsteam te verversen, terwijl we willen voortbouwen op de prestaties van de afgelopen twee jaar en het team naar een hoger niveau willen tillen.”

De ervaring die Ten Hag ter sprake brengt, deed Van Nistelrooij op als assistent van het Nederlands elftal en, cruciaal, als hoofdtrainer van een spraakmakende club. Hij loodste PSV in zijn enige jaar als eindverantwoordelijke in Eindhoven naar de eindzege in de TOTO KNVB Beker en winst in de Johan Cruijff Schaal. Dit alles voordat hij in mei 2023 ontslag nam vanwege een 'gebrek aan steun'. Desondanks kreeg Van Nistelrooij veel lof voor de speelstijl die hij in het Philips Stadion implementeerde.

Volgens The Times zou Van Nistelrooij verschillende aanbiedingen elders hebben afgewezen, waaronder van het gedegradeerde Burnley. Dat hij een stapje terug heeft gedaan van een leidende rol om een nieuw hoofdstuk te schrijven op Old Trafford, is een goed voorteken voor Manchester United. Van Nistelrooy heeft duidelijk nog steeds een diepe passie voor de club en zal er alles aan doen om de club terug te brengen aan de absolute top.

'Zijn oog voor details is ongekend'

Van Nistelrooij krijgt van Ten Hag de taak om het potentieel van Joshua Zirkzee en Rasmus Højlund tot volle wasdom te laten komen. Dat omvat onder meer het instrueren over hoe het duo effectiever achter de verdediging van de tegenstander kan opduiken, wanneer ze naar achteren moeten schuiven of de bal juist vast moeten houden kort voor het doel. En vooral: hoe de jonge aanvallers klinischer kunnen zijn voor het doel.

Zirkzee en Højlund zijn allebei nog erg jong (23 en 21 jaar oud) en zouden graag willen leren van een man die ook een vruchtbare periode bij Real Madrid kende en 35 doelpunten maakte in 70 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Van Nistelrooij zal geen middel onbeproefd laten. Tom Heaton, reservedoelman van Manchester United, is nu al zeer onder de indruk van zijn nauwgezette aanpak in de eerste paar weken sinds de terugkeer van Van Nistelrooij bij de club.

"Ruud is echt briljant, zijn gevoel voor details is fantastisch", vertelde Heaton onlangs aan The Guardian. "Je bent geneigd te denken dat hij een Manchester United-legende is die vooral als grote naam hier weer binnenkomt. Maar zijn oog voor detail, en ik heb een nu een aantal vergaderingen van de technische staf bijgewoond, is echt uitmuntend.”

Geobsedeerd door de defensieve structuur

Het zou echter een vergissing zijn om te veronderstellen dat Van Nistelrooij alleen van waarde zal zijn op aanvallend gebied. De zeer ervaren verdediger Jonny Evans (36), die een contractverlenging van een jaar heeft gekregen na zijn verrassende terugkeer op Old Trafford vorig seizoen, zegt dat de legendarische topspits van weleer ook veel kennis heeft door te geven als het gaat om de kunst van het uit het net houden van de bal.

"Ruud had het over dat hij, nadat hij Manchester United had verlaten, bij Malaga aan een geheel nieuw avontuur begon. Hij sprak over de tijd dat hij onder Manuel Pellegrini trainde en te maken kreeg met diehard defensieve coaches", zo zei Evans in een interview met The Guardian. "Ik denk dat Ruud daar veel heeft geleerd en er de echte waarde van inzag. Hij is waarschijnlijk zelf behoorlijk geobsedeerd door de verdedigende structuur. Naast uiteraard de obsessie als aanvaller, als pure afmaker."

Transferboost

Volgens Sky Sports hebben verschillende spelers van Manchester United al opgemerkt dat Van Nistelrooij een bepaald ‘aura’ over zich heeft. Wat weer voor een welkome impuls zou kunnen zorgen op de transfermarkt. Manchester United heeft het in de afgelopen jaren moeilijk gehad om toptalent aan te trekken, maar de aanstaande komst van een voormalig wonderkind van Arsenal duidt erop dat de aantrekkingskracht van de twintigvoudig Engels kampioen geleidelijk terugkeert.

Manchester United heeft een overeenkomst gesloten voor de pas zestienjarige Chido Obi-Martin, die Arsenal onlangs verliet nadat hij een voorstel voor een nieuw contract in Noord-Londen had afgewezen. De Deense sensatie ontving aanbiedingen van verschillende clubs, maar besloot volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano na gesprekken met Van Nistelrooij dat Old Trafford de beste plek is voor zijn ontwikkeling als aanvaller.

The United Way laten terugkeren

Het is nog steeds niet duidelijk of Ten Hag de kernfilosofie waarop Manchester United is gebouwd echt begrijpt. Maar Van Nistelrooij zeker wel. "Ik houd van het spel en ik houd van een bepaalde manier van spelen. Bij Manchester United dwong Sir Alex ons altijd om aanvallend te spelen", zei de assistent-manager in juni tegen The Coaches' Voice. "Kijk vooruit, speel vooruit, geef voorzetten, schiet op doel. Als speler hield ik van het gevoel dat mij dat gaf. Ik wilde altijd zo spelen en ik wil datzelfde gevoel overbrengen op mijn teams, op mijn spelers."

De spelers laten genieten van hun voetbal is het halve werk. In de eerste twee jaar van Ten Hag zijn er veel meer ups dan downs geweest en zijn teveel sterspelers louter met zichzelf bezig geweest. Manchester United moet zijn identiteit herontdekken om enige hoop te hebben op het terugwinnen van een plek in de absolute top, en Van Nistelrooij bevindt zich in de perfecte positie om ervoor te zorgen dat de door hem zo geliefde club weer op het juiste spoor terechtkomt.

