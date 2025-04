Van Nistelrooij gooit de handdoek in de ring na nieuwe nederlaag Leicester City: 'Dat is nu het hoofddoel'

Het Leicester City van trainer Ruud van Nistelrooij ging woensdagavond onderuit tegen Manchester City (2-0). The Foxes staan met een achterstand van twaalf punten op de veilige zeventiende plaats voor een vrijwel onmogelijke opgave om degradatie te ontlopen, weet ook Van Nistelrooij.

Manchester City kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Jack Grealish en nog voor het half uur schoot Omar Marmoush de thuisploeg in veilige haven. Leicester heeft nu al zeven opeenvolgende wedstrijden in de Premier League niet weten te scoren.

"We kunnen er eerlijk over zijn, twaalf punten met nog acht wedstrijden te gaan... Het is een heel groot verschil, te groot", sprak Van Nistelrooij duidelijke taal in gesprek met BBC Sport. "We moeten ons van wedstrijd tot wedstrijd focussen en onszelf zo goed mogelijk presenteren. Dat is nu het hoofddoel."

"Voor de wedstrijd zei ik al dat het gat groot is. Ik heb de spelers verteld dat ze het meeste moeten maken van de tijd die ons resteert op dit niveau. Ongeacht de stand op de ranglijst of de tussenstand in een wedstrijd."

Bij Leicester is men zeker niet onbekend met mirakels, maar Van Nistelrooij weet dat zijn niet-scorende ploeg al zo goed als gedegradeerd is. "Het is moeilijk voor ons allemaal. We werken, we proberen dingen. We willen verbeteren."

"De twee tegendoelpunten waren onze eigen fouten en dat kun je je niet veroorloven, zeker niet uit bij City. Doelpunten maken is een probleem, de bal lijkt er niet in te gaan. Wanneer je niet scoort, verliest... Het is extra moeilijk om te herstellen van een moeilijke start. Het gat is gigantisch, het is een uitdaging."

Leicester neemt het in de komende wedstrijden op tegen Newcastle United (thuis), Brighton & Hove Albion (uit) en Liverpool (uit). In het absolute slot van het seizoen treft Leicester minder goede tegenstanders als Wolverhampton Wanderers, Southampton en Ipswich, maar die wedstrijden zullen zo goed als zeker voor de eer gespeeld worden.