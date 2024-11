Van Hooijdonk ziet weinig in Feyenoorder: 'Het ziet er allemaal sexy uit bij hem, maar...'

Pierre van Hooijdonk heeft met gemengde gevoelens naar het optreden van Anis Hadj-Moussa tegen Red Bull Salzburg gekeken. In het verloren Champions League-duel (1-3) maakte de buitenspeler weliswaar het enige doelpunt voor Feyenoord, maar de analist vindt het rendement veel te laag.

“Het is een weergaloos doelpunt, maar hij heeft zó vaak de mogelijkheid gehad om naar binnen te snijden”, zo oordeelt Van Hooijdonk na afloop van de wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport. “Hij penetreert de zestien niet met zijn actie. Hij maakt zijn actie eigenlijk parallel aan de zijlijn.”

“Met zijn acties gebeurt er niet zoveel. Het ziet er allemaal heel sexy uit met zijn buitenkantje, binnenkantje en hakje, maar dit is profvoetbal. Het rendement moet gewoon een stuk hoger liggen.”

“Ik weet ook niet of het trainbaar is. We hebben hem eigenlijk bij Vitesse voor het eerst gezien. We vonden allemala hetzelfde: geweldige acties, maar het rendement is te laag.”

“Nu maakt hij die goal en dat is hartstikke leuk voor hem, maar dat neemt niet weg dat zijn optreden niet voldoende was. Dat vind ik te makkelijk”, besluit Van Hooijdonk.

Collega-analist Royston Drenthe is enthousiaster over Hadj-Moussa. “Ik snap jouw punt honderd procent zeker, maar het is wel een jongen met een een-tegen-een-actie. Van hem gaat dreiging uit, hij is niet voorspelbaar. Bart Nieuwkoop is heel voorspelbaar op die positie en hij hoort daar gewoon niet te spelen.”

“Ook bij die goal laat Hadj-Moussa gewoon zijn klasse zien. Als je dit soort goals kan maken en deze hoogstandjes uitvoert in de vijandige zestien, dan mag je wat mij betreft wel meer kansen krijgen op die positie”, aldus Drenthe.