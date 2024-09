Van Hooijdonk wijst uitblinker Nederlands elftal aan: 'Goed, echt heel goed'

Pierre van Hooijdonk heeft genoten van het optreden van het Nederlands elftal, zo maakt hij duidelijk na afloop van de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina. Voor de analyticus was Ryan Gravenberch een van de absolute uitblinkers.

“Ik vond hem heel goed. Echt heel goed”, zo vertelt Van Hooijdonk in de studio van de NOS. “Met zijn fysieke power en loopvermogen... Met name in de eerste helft was hij echt geweldig. Wel een aantal momenten dat je denkt van: doordraainen. Maar met Gakpo en Aké aan de linkerkant liep het als een trein.”

“Je moet je ook niet laten leiden door zijn houding, want dat kan heel nonchalant overkomen. Als hij dan een keer balverlies lijdt, dan is het van: zie je wel. Maar het is gewoon een hele goede speler, die heel vaak iets goeds heeft gedaan vandaag”, aldus Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Rafael van der Vaart.

“Vroeger vond ik vaak dat hij veel te vaak met de bal ging dribbelen. En nu dribbelt-ie op de juiste momenten en dan passt-ie, en dan versnelt-ie. Dat doet hij gewoon heel erg goed. Het is niet alleen maar de dribbel. Dat is hoe hij moet spelen en dan heeft hij alles natuurlijk”, besluit Van der Vaart.

Gravenberch zelf kijkt ook met een positief gevoel terug op de overwinning en zijn rol in de wedstrijd. “Het voelt zeker als een nieuwe kans voor mij in het Nederlands elftal. Het was een goede wedstrijd, ondanks dat ik een paar mindere momenten had.”

“We hebben vanavond wel genoten, en dat mag ook wel een keer. We kijken sowieso met een goed gevoel terug op deze wedstrijd”, benadrukt Gravenberch.

Komende dinsdag moet Nederland al klaarstaan voor de volgende wedstrijd in de Nations League. In de Johan Cruijff ArenA is Duitsland de tegenstander.