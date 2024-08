Sydney van Hooijdonk verlaat Bologna en tekent tweejarig contract bij nieuwe club

Sydney van Hooijdonk gaat Bologna definitief verlaten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De 24-jarige spits uit Breda gaat voor twee seizoenen tekenen bij Cesena FC, dat uitkomt in de Serie B.

In Stadio Renato Dall'Ara lag Van Hooijdonk nog een seizoen vast, maar Bologna heeft besloten om hem een transfervrij vertrek te gunnen. Indien de Brabantse aanvaller bepaalde prestaties levert bij Cesena, kan Bologna alsnog wat aan zijn vertrek overhouden.

De Champions League-deelnemer heeft tevens een doorverkoopclausule bedongen in het tweejarige contract van Van Hooijdonk bij Cesena. De stap van de voormalig jeugdinternational is enigszins opmerkelijk te noemen, daar zijn nieuwe club als promovendus begint aan de Serie B.

Gebaseerd op Transfermarkt.nl is Van Hooijdonk direct de meest waardevolle speler in de selectie van Cesena, die in totaal 18 miljoen euro waard zou zijn. De Duitse website taxeert Van Hooijdonk momenteel op 4 miljoen euro.

Bologna betaalde in de zomer van 2021 ruim 700.000 euro om Van Hooijdonk los te weken bij NAC Breda. Sindsdien kwam de spits in zestien officiële wedstrijden binnen de lijnen. Van Hooijdonk was slechts eenmaal trefzeker namens Bologna.

Wel liet Van Hooijdonk zich in de tussentijd zien op huurbasis bij sc Heerenveen. In 54 officiële wedstrijden was de rechtspoot goed voor 26 doelpunten en 2 assists. In het afgelopen half jaar stalde Bologna de goaltjesdief bij Norwich City, maar in Engeland wist Van Hooijdonk niet te imponeren.

Van Hooijdonk kwam namens Norwich slechts 138 minuten in actie, verdeeld over 12 optredens. In het thuisduel met Cardiff City (4-1 winst) wist de Bredanaar nog wel een assist af te leveren, maar scoren deed hij niet.

