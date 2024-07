Pierre van Hooijdonk oppert opvallende nieuwe positie voor Memphis Depay in Nederlands elftal

Wat Pierre van Hooijdonk betreft wijzigt Ronald Koeman de basisopstelling van het Nederlands elftal op meerdere plekken voor het treffen met Roemenië in de achtste finale. De analist benoemt bij NOS Studio Fußball zijn ideale opstelling voor Oranje en heeft onder meer een nieuwe positie voor Memphis Depay in gedachten.

Bart Verbruggen moet volgens Van Hooijdonk gewoon onder de lat blijven staan, maar in de defensie wil de oud-spits één wijziging zien. Lutsharel Geertruida, die tegen Oostenrijk niet zijn beste spel liet zien, zou vervangen moeten worden door Denzel Dumfries.

Op het middenveld wil Van Hooijdonk Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders laten staan, maar heeft hij geen plek voor Joey Veerman. Op de 10-positie zou het RvC-lid van NAC Breda plek maken voor Memphis.

Dat zou dus een positiewijziging voor de maker van de 2-2 tegen Oostenrijk zijn. "Dan heb je drie rakketten voorin en een creatieve jongen als Memphis als aanvallende middenvelder."

Volgens Van Hooijdonk rendeert de Memphis niet optimaal als spits. "Hij is het beste als hij op 10 speelt, met een andere spits op zich heen, dan komt hij in zijn kracht. Hij is van de korte tikjes en weet waar die balletjes kunnen komen", zo beargumenteert de NOS-analist.

"Memphis heeft een afleider nodig. Wie dat moet zijn, kunnen we bediscussiëren, maar dat zou hem beter maken. Het Nederlands elftal heeft behoefte aan een spits die altijd in de zestien is."

Wat Van Hooijdonk betreft wordt Donyell Malen die spits. Hij zou dan geflankeerd moeten worden door Jeremie Frimpong aan de rechterkant en Cody Gakpo aan de linkerkant.

