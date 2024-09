Van Hooijdonk kritisch: 'Ik neem het vaak voor hem op, maar ook bij hem was het niks'

Pierre van Hooijdonk is geen moment onder de indruk geraakt van Feyenoord bij de start van het nieuwe Champions League-seizoen. De Rotterdammers gingen kansloos onderuit in eigen huis tegen Bayer Leverkusen en keken bij rust al tegen de 0-4 eindstand aan.

"Feyenoord heeft op dit moment helemaal niets te zoeken in de Champions League", is Van Hooijdonk maar meteen duidelijk bij Ziggo Sport. "Je bent een aantal stappen vooruit gegaan de laatste jaren, maar je maakt er ook zo een paar terug hè."



"Ik heb ook met Feyenoord in de Champions League gespeeld", gaat Van Hooijdonk verder. "Maar er is niets zo erg als dat je deel uitmaakt van een toernooi waarvan je als speler weet dat je het nooit gaat winnen. Ik vond dat nooit leuk."

Een aantal spelers heeft Van Hooijdonk wel kunnen bekoren. "Bij een enkeling zie je de kwaliteiten. Dat ligt dichter bij het niveau van Leverkusen dan anderen. Als ik Hancko, Timber en Hwang zie spelen... Maar dat is het wel een beetje voor vandaag."

Ook Santiago Gimenez zakte door het ijs, zo zag Van Hooijdonk. "Ik ben er voorstander van om spitsen te beschermen, misschien is dat een beetje preken voor eigen parochie, maar het is veel te weinig wat Gimenez laat zien."

"Hij geeft zoveel ballen zelf weg. Zeker in dit Feyenoord wordt er meer van hem verwacht. Hij moet de ballen vasthouden. Hij doet daar zo weinig in, daar valt veel in te verbeteren."

Van Hooijdonk begrijpt heel goed dat Gimenez niet naar Nottingham Forest is gegaan. "Daar houdt hij helemaal geen ballen vast tegen die beren. Ik schrijf hem niet af, absoluut niet, want ook hij is gebaat bij een goed elftal. Maar het is nu gewoon te weinig. En dat heeft vooral te maken met het geheel."