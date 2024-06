Van Hooijdonk klaagt over zeker één speler die al ‘sinds de gulden’ iets nalaat

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn tevreden over het optreden van Jeremie Frimpong, zo maakt hij analistenduo duidelijk tijdens de rust van het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Canada. Tegelijkertijd vinden de analytici dat Georginio Wijnaldum te weinig laat zien en dat Memphis Depay geen diepgang heeft.

Halverwege de oefenwedstrijd geeft het scorebord in De Kuip nog een 0-0 tussenstand aan. Nederland kreeg via Brian Brobbey en Wijnaldum enkele mogelijkheden op de openingstreffer, maar die werd voor rust niet gevonden.

“Er is veel te weinig diepgang zonder bal”, concludeert Van Hooijdonk voor de camera van de NOS. “Van Gravenberch en Schouten verwacht je het ook niet, maar Wijnaldum moet dat wel doen. Brobbey is ook een speler die in de bal komt, op een moment na.”

“En de laatste keer dat Memphis diep is gegaan, toen hadden we nog guldens”, klaagt Van Hooijdonk. “Frimpong doet dat aan de rechterkant wél. Dat is ook waarom we af en toe doorkomen. In deze wedstrijd heb je deze diepgang nodig.”

“We zijn overgeleverd aan de diepgang van Jeremie Frimpong. Daar is op zich niks mis mee, maar het is wel karig als dat de enige is”, aldus de oud-spits.

Van der Vaart sluit zich bij zijn collega aan en vindt dat Frimpong niet teleurstelt, enkele keren balverlies daargelaten.

“Ik vind Frimpong sowieso goed, ook in de Europa League-finale vond ik hem als een van de weinigen goed bij Bayer Leverkusen. Frimpong zit overal bij. Het is een beetje een pitbull op rechts”, aldus Van der Vaart.

