Pierre van Hooijdonk is klaar met koppeltje in Oranje: ‘Deze twee kunnen niet samen’

Pierre van Hooijdonk zag Oranje zaterdagavond de kwartfinale in de slotfase kantelen. Een 0-1 achterstand werd ongedaan gemaakt dankzij een rake kopbal van Stefan de Vrij en eigen doelpunt van Mert Müldür. Van Hooijdonk snapt niet dat Koeman vasthoudt aan een koppeltje in Oranje.

“Oranje heeft veerkracht getoond. Je hebt een beetje geluk nodig”, begint Rafael van der Vaart tijdens de nabeschouwing van de NOS. “Wat een heerlijk einde. Met het nodige kunst- en vliegwerk haal je de halve finales.”

Volgens Van Hooijdonk heeft Nederland ‘op het tandvlees’ gespeeld. “Een geweldige tweede helft. Turkije werd gelijk op eigen helft vastgezet, wat niet direct resulteerde in grote kansen.”

De voormalig spits zag dat de tactische wijzigingen van Ronald Koeman effect sorteerden. “Je ziet Gakpo, die wordt ineens beter. Memphis ook, puur en alleen omdat je qua structuur met een diepe spits speelt.”

Van Hooijdonk hoopt dat de bondscoach van Oranje tijdens de halve finale tegen Engeland niet met dezelfde basiself start. “Ik geloof niet in een combinatie met Memphis als diepe spits en Xavi Simons als nummer 10. Zij zijn niet complementair aan elkaar. Dat is leuk tegen Roemenië, maar tegen de betere landen is dat te weinig.”

“Je hebt met Memphis in de punt van de aanval een lopende nummer 10 nodig, dat is Xavi Simons niet. Memphis werd beter op het moment dat Weghorst in de zestien van Turkije stond. Dan heb je altijd iemand voor de goal", besluit Van Hooijdonk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!