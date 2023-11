Van Hooijdonk: ‘Ik vind hem samen met Daley Blind het beste spelen bij Oranje’

Pierre van Hooijdonk is zeer tevreden met het optreden van Stefan de Vrij en Daley Blind. Halverwege het EK-kwalificatieduel met Ierland geniet Oranje een 1-0 voorsprong dankzij een treffer van Wout Weghorst, maar de analyticus vindt het verdedigingsduo uitblinken tot nu toe.

De openingsfase van Oranje was bepaald niet flitsend te noemen. Het doelpunt van Weghorst in de twaalfde minuut leek dan ook niemand in de Johan Cruijff ArenA te hebben zien aankomen.

De spits draaide op het middenveld knap weg bij een verdediger en kon met de bal aan de voet een zee aan ruimte overbruggen. Weghorst kwam schuin voor het doel uit en had afspeelmogelijkheden, maar koos voor een hard schot ineens in de korte kruising: 1-0.

Pierre van Hooijdonk is zeer positief over de wijze waarop het doelpunt van Oranje tot stand komt. “Een zeer goede loopactie van Denzel Dumfries en Weghorst maakte op dat moment de juiste keuze.”

“Weghorst had daarna nog vijftig meter te overbruggen. Ik had nou niet echt het gevoel bij het wegdraaien dat hij alleen op de keeper af zou gaan. Goed gedaan van Stefan de Vrij, die samen met Daley Blind de beste bij Oranje is in mijn ogen”, besluit Van Hooijdonk.

Tegelijkertijd is Rafael van der Vaart gematigd positief over het optreden van Oranje in het algemeen. “Je krjigt veel ruimte, alleen als je zelf niet goed speelt, dan doe je er niet veel mee. Dat is een beetje het verhaal.”

“Die goal lijkt een goed begin, maar dan moet je doordrukken. De kansen zijn heel schaars. De kansen die er zijn komen door fouten van de Ieren”, aldus Van der Vaart.