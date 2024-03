Van Hooijdonk fluit Wijnaldum terug na opmerking over examen in Oranje

Georginio Wijnaldum vindt niet dat hij vrijdagavond tegen Schotland (4-0 winst) een examen heeft afgelegd bij het Nederlands elftal. Pierre van Hooijdonk vindt juist wel dat de middenvelder zich opnieuw moet bewijzen bij Oranje, temeer omdat Wijnaldum tegenwoordig uitkomt voor Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië.

"De lach is terug", krijgt Wijnaldum na afloop te horen van verslaggever Thierry Boon van de NOS. "Die lach was er al hoor", countert de trefzekere middenvelder direct. "Ik heb na Liverpool (waar hij vertrok in 2021, red.) natuurlijk twee moeilijke jaren gehad. Bij PSG was het eerste jaar moeilijk en het tweede jaar ging ik naar AS Roma en raakte ik geblesseerd. Kwam ik later in het seizoen pas terug."

Wijnaldum krijgt daarna de vraag of hij zijn goal tegen Schotland goed kon gebruiken. "Ja, ik denk wel dat het goed is", antwoordt de middenvelder met een glimlach. "Niet alleen voor mij, maar voor het team." De maker van de 2-0 van Oranje krijgt te horen dat hij tot aan zijn doelpunt 'een beetje onzichtbaar' was. "Ik werd niet veel in het spel betrokken, klopt."

De ervaren international is het niet eens met de stelling dat hij examen moest afleggen aan Ronald Koeman na een absentie van negen maanden. "Dat is wat de media ervan maken, dat het mijn examen is", benadrukt de routinier van Oranje. "Zo zie ik het niet. Ik kom gewoon hier en probeer mijn best te doen."

"Het kan altijd beter. Zoals ik al zei: in fases werd ik niet betrokken in het spel. Dus dat moet wel beter. Daarnaast is het lekker dat ik heb gescoord en op het scorebord kom. Maar het kan natuurlijk altijd beter", aldus de zelfkritische Wijnaldum.

Van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk vindt dat Wijnaldum wel degelijk opnieuw examen moet afleggen bij het Nederlands elftal. "Hij zegt dat het geen examen is en Memphis Depay hoorde je dezelfde woorden uitspreken. Maar als jij in Saudi-Arabië voetbalt.... Dat is toch iets anders dan Engeland, Spanje, Italië of Frankrijk."

"Dan is het geen examen met jouw staat van dienst. Maar als je naar Saudi-Arabië gaat en op een totaal ander niveau gaat voetballen... Uit beeld verdwijnt en niemand ziet er iets van, dan zijn we allemaal, inclusief de bondscoach, heel benieuwd naar wat je laat zien. Dan krijg je niet vijf kansen", oordeelt de oud-aanvaller van Oranje.

Van der Vaart

Rafael van der Vaart is iets milder voor Wijnaldum. "Het is een grote speler. Hij is opgeroepen en dan kom je. Hij moet nu heel veel vragen beantwoorden en is onzichtbaar. Maar hij scoort wel en dan mag hij wel enige blijheid hebben. Tja, die vragen.... Op een gegeven moment is het klaar, hij kan er niks aan doen."

"Pierre heeft helemaal gelijk, natuurlijk is het een examen. Maar ik snap wel dat hij zelf zo reageert. En ik vond dit een goed interview van hem, hij bleef rustig. Ik denk dat Koeman het gevoel heeft van: 'Ik roep hem op en hoop dat hij het goed doet'. Maar ik ben het wel met Pierre eens dat hij vandaag niet top was", aldus Van der Vaart.

