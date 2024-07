Van Hooijdonk beschuldigt Ronald Koeman spijkerhard van vriendjespolitiek

Pierre van Hooijdonk oordeelt spijkerhard over de keuze van Ronald Koeman voor Steven Bergwijn in de basis tegen Roemenië. De oud-spits beticht de bondscoach van Oranje zelfs van vriendjespolitiek. "Ik vind het een slechte uitleg van Koeman", aldus Van Hooijdonk bij de NOS.

Koeman legde uit dat Bergwijn 'aan de binnenkant' op de rechtervleugel moet gaan spelen, ook om de opkomende rechtsback Denzel Dumfries ruimte te geven aan de zijlijn van het veld. "Ik denk dat Donyell Malen dat ook goed kan", zegt Van Hooijdonk.

"We hebben Malen ook vaak als centrumspits gezien", haalt Van Hooijdonk aan. "Als je daar kan spelen en je kan ook aan de buitenkant spelen, dan is het ook niet zo'n grote omschakeling om daar tussenin te gaan lopen. Ik blijf het een heel verrassende keuze vinden."

Koeman zei ook dat Bergwijn in zijn eerste periode als bondscoach heeft laten zien aan de binnenkant van de rechtervleugel te kunnen spelen. "Ik vind dat een slechte reden", zegt Van Hooijdonk. "We zijn hier op een EK. We zijn niet op een soort afscheidstoernooitje, waar je ook nog bepaalde vriendjes meeneemt die in het verleden bepaalde zaken hebben verricht."

Rafael van der Vaart oordeelt minder hard over het opstellen van Bergwijn. "Het is ook niet zo dat die anderen de pannen van het dak spelen. Je ziet aan Koeman dat het gebaseerd is op een gevoel... Koeman ziet hem op de training, hij zegt dat Bergwijn fitter is geworden, dan is dit misschien wel het moment."

Van Hooijdonk gaat daar niet in mee. "We hebben dat op het WK in Qatar ook gezien met Louis van Gaal, die ook gokte op jongens die de vorm eigenlijk niet hadden, en uiteindelijk is dat ook niet goed uitgepakt. Dit van Koeman is gebaseerd op hoop. Het is hoop."

