Van Hooijdonk: ‘Ajax koopt Wout Weghorst niet voor de bank, daar is hij te duur voor’

Pierre van Hooijdonk ziet Wout Weghorst niet als pinchhitter naar Amsterdam komen. De spits van Oranje is op de radar verschenen bij Ajax en heeft de clubs daarmee voor het uitkiezen in de Eredivisie. Eerder toonde FC Twente al interesse in Weghorst.

Presentator Sjoerd van Ramshorst snijdt het onderwerp Weghorst dinsdagavond aan in Studio Fußball. De in Borne geboren aanvaller is op dit moment dé man bij Oranje na zijn winnende treffer tegen Polen.

Van Ramshorst is benieuwd of Rafael van der Vaart Weghorst een logische optie vindt voor Ajax. "Op dit moment is elke versterking welkom bij Ajax", zegt de oud-middenvelder.

"Maar Weghorst was niet mijn eerste keuze geweest", gaat Van der Vaart verder. "Ik denk wel dat er wat loskomt in een groep als hij erbij is. Het altijd willen winnen, minuten willen maken. Ik kijk heel graag naar hem."

Van Hooijdonk ziet Weghorst en Brobbey niet samen in de spits staan bij Ajax. "Dat zal Ajax niet gaan doen. Maar Weghorst haal je ook niet voor de bank. Daar is hij te duur voor."

Brobbey was afgelopen seizoen de onbetwiste nummer één in de punt bij Ajax. De aanvaller oogt fitter dan een jaar geleden en is er ook in Duitsland bij op het EK. "Als je Weghorst haalt, zal je iets met Brobbey moeten bedenken", besluit Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk kijkt dit EK met bijzondere belangstelling naar Weghorst, daar de aanvaller hem in de nek hijgt als het om doelpunten gaat die gemaakt zijn door invallers.

Weghorst staat momenteel op zeven goals als invaller in Oranje. Van Hooijdonk voert de lijst aan. Pi Air was in zijn tijd als international van het Nederlands elftal tien keer trefzeker als invaller.