Van Hanegem stomverbaasd: ‘Imbeciel, weet je niet hoe slecht je bent?’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 18:15 • Wessel Antes • Laatste update: 18:47

Willem van Hanegem stoort zich aan het gedrag van de hedendaagse profvoetballer, zo laat hij blijken in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De Kromme keek donderdagavond met verbazing naar Chelsea-aanvaller Kai Havertz, die woest werd na een wissel in de 64ste minuut. Chelsea ging op bezoek bij Manchester United kansloos onderuit (4-1), maar Van Hanegem vond de reactie van Havertz onbegrijpelijk. “Imbeciel, weet je niet hoe slecht je bent?”

Van Hanegem vindt het niveau van de miljoenenaankopen van Chelsea onthutsend zwak. “Ik zag nu een Duitser lopen, die heeft 80 of 85 miljoen euro gekost, die spits. Hij werd er gisteren (donderdag, red.) uitgehaald en dan zie ik hem tegen alles aan schoppen. Dan denk ik: imbeciel, weet je niet hoe slecht je bent? 85 miljoen! Elke keer staat hij er weer in en wordt hij er weer uitgehaald. Dat is toch verschrikkelijk om te zien man.” Havertz speelde dit seizoen tot dusver 46 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en een assist. Tegen United werd hij na ruim een uur spelen vervangen door João Félix, die de eretreffer voor zijn rekening nam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de podcast springt Van Hanegem in de bres voor Hakim Ziyech, van wie hij al jaren openlijk fan is. Het clubicoon van Feyenoord was zelfs aanwezig tijdens de afscheidsceremonie van de linkspoot bij Ajax. “Ik vind dat zo’n geweldige speler. Hij gaf nu ook weer een geweldige bal bij die goal. Maar Ziyech mag slechts af en toe invallen... Ik geniet als hij voetbalt. Bij die vent (Frank Lampard, red.) komt hij nooit aan bod...” Van Hanegem vond Chelsea minder slecht dan de eindstand doet vermoeden. “Ze hadden drie of vier doelpunten kunnen maken. Kolere zeg...”

Ook van voormalig Ajacied Antony is Van Hanegem niet gecharmeerd. “En die gozer van honderd miljoen man, die bij Ajax vandaan komt. Die lag erbij alsof hij zijn been kwijt is. Honderd miljoen! En dan lopen er nog een paar tussen die 110 miljoen hebben gekost. Dan denk ik: ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Kun je niet iets anders doen met je geld? Iemand die verstand heeft van voetbal, of kijk op voetbal heeft, neemt die gasten niet voor zoveel geld. Als ik dan zit te kijken is het echt een ergernis.” United verzekerde zich dankzij de overwinning van Champions League-voetbal, terwijl Chelsea komend seizoen Europees niet actief is.